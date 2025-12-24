Eiskunstlauf in Neuwied Wie Nastasia mutig zu den Meisterschaften gleitet Cordula Sailer-Röttgers 24.12.2025, 06:00 Uhr

i Eiskunstlaufen ist eine große Leidenschaft der 17-jährigen Nastasia Schwarz. Sie trainiert beim Neuwieder Eissport-Club. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wenn Nastasia Schwarz über die Eisfläche gleitet, fühlt sie sich frei. Seit fast zehn Jahren trainiert die 17-Jährige beim Neuwieder Eissport-Club. Anfang Dezember startete sie bei den Deutschen Meisterschaften. Wie viel Mut braucht es für den Sport?

Ein Dienstagnachmittag im Icehouse Neuwied: Eine junge Frau in schwarzem Trainingsdress gleitet über die Eisfläche – es scheint, als hätte sie nie anderes Schuhwerk getragen als ihre weißen Schlittschuhe. Nastasia Schwarz trainiert seit fast zehn Jahren beim Neuwieder Eissport-Club.







