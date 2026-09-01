Ein bislang unbekannter Winzer verliert einen Teil seiner Ladung Trauben. Saft und Fruchtmatsch verwandeln die Fahrbahn in eine Rutschbahn. Die Straße muss vorübergehend gesperrt werden.

Edesheim (dpa/lrs) – Eine verlorene Ladung Trauben hat Verkehrsteilnehmern in Edesheim eine rutschige Straße beschert. Ein bislang unbekannter Winzer verlor am Morgen unmittelbar hinter einem Bahnübergang einen Teil seiner Trauben. Durch den austretenden Saft verwandelte sich die Fahrbahn in eine Rutschbahn, wie die Polizei mitteilte.

Die alarmierten Einsatzkräfte sperrten die Straße für die Dauer der Reinigungsarbeiten zunächst ab. Während der Weinlese könnten verlorene Trauben eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr darstellen. Durch den Matsch und den Fruchtzucker nimmt die Haftung der Reifen ab, wie die Polizei mitteilte. Besonders gefährlich sei das für einspurige Fahrzeuge, etwa Motorräder oder Roller. Die Polizei bittet in dem aktuellen Fall um Zeugenhinweise.