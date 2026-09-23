Wie viele Autos und Lkw fahren eigentlich tagtäglich über die A48 zwischen Rheintal und Westerwald, die am Wochenende komplett gesperrt wird? Es sind Zehntausende Verkehrsteilnehmer, die sich jetzt auf Umwege einstellen müssen.
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Wenn am kommenden Wochenende die A48 zwischen der Anschlussstelle Bendorf/Neuwied und dem Dernbacher Dreieck in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt wird, müssen sich Zehntausende Auto- und Lkw-Fahrer auf die Umleitungsstrecken begeben. Denn an einem durchschnittlichen Tag passieren mehr als 47.