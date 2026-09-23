Umwege wegen Bauarbeiten
A48-Vollsperrung am Wochenende betrifft Zehntausende
Die A48 wird am Wochenende vollgesperrt – im Abschnitt zwischen dem Rheintal und dem Westerwald. Grund sind Bauarbeiten bei Höhr
Die A48 wird am Wochenende vollgesperrt – im Abschnitt zwischen dem Rheintal und dem Westerwald. Grund sind Bauarbeiten bei Höhr-Grenzhausen (Symbolfoto).
Jan Woitas. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wie viele Autos und Lkw fahren eigentlich tagtäglich über die A48 zwischen Rheintal und Westerwald, die am Wochenende komplett gesperrt wird? Es sind Zehntausende Verkehrsteilnehmer, die sich jetzt auf Umwege einstellen müssen.

Lesezeit 1 Minute
Wenn am kommenden Wochenende die A48 zwischen der Anschlussstelle Bendorf/Neuwied und dem Dernbacher Dreieck in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt wird, müssen sich Zehntausende Auto- und Lkw-Fahrer auf die Umleitungsstrecken begeben. Denn an einem durchschnittlichen Tag passieren mehr als 47.
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