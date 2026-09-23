Was für viele alltäglich ist, bleibt für Beschäftigte aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung oft unerreichbar: der Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt in RLP. Doch welche Hürden erschweren den Wechsel – und wie kann Inklusion dennoch gelingen?
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Einen Tag im anderen Job: Am Aktionstag „Schichtwechsel“ – bundesweit am 24. September – tauschen Beschäftigte aus Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) mit Angestellten aus der freien Wirtschaft ihren Arbeitsplatz. Werkstattbeschäftigte lernen hierbei neue Berufsfelder kennen, können Vorurteile bei potenziellen Arbeitgebern abbauen und neue berufliche Perspektiven für eine inklusive Arbeitswelt aufzeigen.