Inklusion am Arbeitsplatz Darum scheitert der Sprung aus den RLP-Werkstätten oft Nina Legler 23.09.2026, 06:00 Uhr

i Ein Schild weist darauf hin, dass Fußgänger links eine Treppe und Rollstuhlfahrer rechts eine Auffahrt benutzen können. Menschen mit Behinderung haben es oft noch schwer, einen passenden Job in der freien Wirtschaft zu finden. Der bundesweite Aktionstag „Schichtwechsel“ soll dabei helfen. (Symbolbild) Fredrik von Erichsen. picture alliance / dpa

Was für viele alltäglich ist, bleibt für Beschäftigte aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung oft unerreichbar: der Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt in RLP. Doch welche Hürden erschweren den Wechsel – und wie kann Inklusion dennoch gelingen?

Einen Tag im anderen Job: Am Aktionstag „Schichtwechsel“ – bundesweit am 24. September – tauschen Beschäftigte aus Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) mit Angestellten aus der freien Wirtschaft ihren Arbeitsplatz. Werkstattbeschäftigte lernen hierbei neue Berufsfelder kennen, können Vorurteile bei potenziellen Arbeitgebern abbauen und neue berufliche Perspektiven für eine inklusive Arbeitswelt aufzeigen.







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