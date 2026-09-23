Flieger beobachten und knipsen
So gern sind Planespotter am Flughafen Hahn gesehen
Flieger beobachten und fotografieren, das ist für manche ein Hobby. Auch am Flughafen Hahn sind Planespotter unterwegs. So zum B
Flieger beobachten und fotografieren, das ist für manche ein Hobby. Auch am Flughafen Hahn sind Planespotter unterwegs. So zum Beispiel Nils Petri aus Wittlich. Er ist sogar Mitglied der „Spottergruppe Hahn“. Was dahintersteckt und wie der Flughafen selbst zu den Flugzeugbegeisterten steht.
Hannah Klein

Ein Rauschen, Hektik, das Klicken einer Kamera: Flieger beobachten und fotografieren ist ihr Hobby. Die Mitglieder der „Spottergruppe Hahn“ kommen dafür regelmäßig zum Hunsrück-Airport. Doch wie gern sind die Planespotter dort eigentlich gesehen?

Lesezeit 3 Minuten
Sie stehen mit Kameras und Smartphones am Flughafengelände, manche haben sogar eine Leiter mit dabei. Startet oder landet ein Flieger, muss alles ganz schnell gehen. Für das perfekte Foto bleiben nur wenige Sekunden Zeit. Diese Szenen gehören zum Alltag von Flughäfen fast schon dazu, so auch am Flughafen Hahn.
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