Ein Rauschen, Hektik, das Klicken einer Kamera: Flieger beobachten und fotografieren ist ihr Hobby. Die Mitglieder der „Spottergruppe Hahn“ kommen dafür regelmäßig zum Hunsrück-Airport. Doch wie gern sind die Planespotter dort eigentlich gesehen?
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Sie stehen mit Kameras und Smartphones am Flughafengelände, manche haben sogar eine Leiter mit dabei. Startet oder landet ein Flieger, muss alles ganz schnell gehen. Für das perfekte Foto bleiben nur wenige Sekunden Zeit. Diese Szenen gehören zum Alltag von Flughäfen fast schon dazu, so auch am Flughafen Hahn.