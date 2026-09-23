Der neue RZ-Filmschatz Ist Hoffnung ein Grund zum Bleiben? 23.09.2026, 08:57 Uhr

i Mounia Akl und Hasan Akil werden zum Liebespaar in „A Sad and Beautiful World“. Neue Visionen Filmverleih

Liebe in einem Land, das immer wieder aus den Fugen gerät: „A Sad and Beautiful World“ erzählt von Yasmina und Nino, vom Bleiben und Gehen. Der preisgekrönte Film läuft am 7. Oktober beim RZ-Filmschatz.

Sie kommen am selben Tag in einem Beiruter Krankenhaus zur Welt, während draußen die Bomben des Bürgerkriegs fallen. In der Schule begegnen sich Yasmina und Nino, schließen Freundschaft und träumen von der Flucht. Doch ihre Wege trennen sich. Erst mehr als zwei Jahrzehnte später finden sie wieder zueinander.







Artikel teilen

Artikel teilen