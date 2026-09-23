Glückspilz möchte keinen Luxus Lottogewinner aus RLP will „zuerst das Leben sanieren“ 23.09.2026, 10:10 Uhr

i 1,4 Millionen Euro hat ein Gelegenheitsspieler aus der Westpfalz im Lotto gewonnen. Doch Luxus reizt ihn nicht. Tom Weller. Tom Weller/dpa

Was könnte man mit 1,4 Millionen Euro alles anfangen? Ein Glückspilz aus der Westpfalz bleibt nach seinem Lottogewinn aber bodenständig. Er will zuerst einmal Schulden abbezahlen. Und dann?

Mit den 1,4 Millionen Euro, die er kürzlich im Lotto gewonnen hat, will ein Glückspilz aus der Westpfalz „zuerst das Leben sanieren“: „Schulden abbezahlen und dann finanziell wieder bei null anfangen“, nannte der Mann Anfang 30 gegenüber Lotto Rheinland-Pfalz als unmittelbaren Plan.







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