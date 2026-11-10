Rheinland-Pfalz setzt in diesem Winter erstmals flächendeckend auf Flüssigstreuung. Eine Salzsole soll Glätte vorbeugend bekämpfen – wie funktioniert das und warum ist das umweltschonender?

Koblenz (dpa/lrs) – Mehr Verkehrssicherheit bei Glätte, Eis und Schnee: In den kommenden Wintermonaten soll dafür in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal flächendeckend eine umweltschonende Flüssigstreuung eingesetzt werden. Landesweit wenden zunächst 22 Straßenmeistereien die Streutechnik auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen an, wie der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) mitteilte.

Ein wesentlicher Vorteil der Streutechnik sei ein geringerer Salzverbrauch. «Die Flüssigstreuung FS100 ist ein wichtiger Schritt, um unseren Winterdienst weiterzuentwickeln. Dies ermöglicht es uns, Glätte bereits vorbeugend zu bekämpfen und dabei gleichzeitig den Einsatz von Streusalz zu reduzieren», so LBM-Geschäftsführer Franz-Josef Theis. Sowohl Umwelt als auch Ressourcen könnten dadurch geschont werden.

Bei der Flüssigstreuung wird eine reine Salzsole direkt auf der Straße verteilt. Die Flüssigkeit haftet unmittelbar auf der Fahrbahn und entfaltet ihre Wirkung über einen längeren Zeitraum. «Bei geeigneter Wetterlage kann die Streuung bereits am Vorabend erfolgen – also bevor sich Glätte bildet», so der LBM. Bei stärkerem Schneefall und strengem Frost setzen die rund 1.200 Mitarbeiter laut LBM jedoch bisherige Streumethoden ein.

Bereits auf Autobahnen bewährt

Die zunächst 22 Straßenmeistereien, die die Flüssigstreuung in diesem Winter einsetzen, sind laut Betriebsdienst über das gesamte Bundesland verteilt. In den nächsten Jahren sollen weitere der insgesamt 57 rheinland-pfälzischen Straßenmeistereien hinzukommen. Auf Autobahnen sei der Einsatz von «FS100» bereits seit rund zehn Jahren eine bewährte Methode.