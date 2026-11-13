Die designierte Bundespräsidentin beweist: Politische Karriere ist auch ohne Abitur und Studium möglich. Der Chef des Koblenzer Unternehmens Elektro Künster, vermutet, dass es akademische Berufe künftig sogar schwerer haben könnten als das Handwerk.
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Eine Radio- und Fernsehtechnikerin soll Bundespräsidentin werden: In einer Politikwelt, in der es nur wenige ohne Studium bis in die höchsten Ämter schaffen, hebt sich Ilse Aigner mit ihrem beruflichen Werdegang ab. Verspürt das Handwerk durch die Nominierung der CSU-Politikerin Rückenwind und mehr gesellschaftliche Anerkennung?