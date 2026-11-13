Die Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite, die in Rheinland-Pfalz zwischen Unkel und Kaub unter anderem über Neuwied und Lahnstein verläuft, wird unter Vollsperrung saniert – wie lange noch? Eine Sprecherin betont: Das Projekt liegt im Zeitplan.
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Die Bahn widerspricht Meldungen, wonach sich der Abschluss der Korridorsanierung Rechter Rhein verzögere. „Ab dem 13. Dezember sollen wieder Züge fahren“, sagte eine DB-Sprecherin am Freitagnachmittag auf Anfrage unserer Zeitung unter Verweis auf den aktuellen Stand der Arbeiten.