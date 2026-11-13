Wann rollen wieder Züge? Sanierung Rechter Rhein: Bahn hält an Zeitplan fest Tim Kosmetschke 13.11.2026, 15:41 Uhr

i Seit dem 10. Juli wird die Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite zwischen Troisdorf und Wiesbaden unter Vollsperrung saniert (Archivbild). Ab dem 13. Dezember sollen wieder Züge über die Strecke rollen, die Sanierung sei weiterhin im Zeitplan, betonte eine Bahnsprecherin am Freitag. Sascha Ditscher/dpa. picture alliance/dpa

Die Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite, die in Rheinland-Pfalz zwischen Unkel und Kaub unter anderem über Neuwied und Lahnstein verläuft, wird unter Vollsperrung saniert – wie lange noch? Eine Sprecherin betont: Das Projekt liegt im Zeitplan.

Die Bahn widerspricht Meldungen, wonach sich der Abschluss der Korridorsanierung Rechter Rhein verzögere. „Ab dem 13. Dezember sollen wieder Züge fahren“, sagte eine DB-Sprecherin am Freitagnachmittag auf Anfrage unserer Zeitung unter Verweis auf den aktuellen Stand der Arbeiten.







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