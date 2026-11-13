Mehr Schutzimpfungen geplant Impfen in Apotheken: Landesärztekammer RLP hat Bedenken Hannah Klein Özdemir 13.11.2026, 13:00 Uhr

i Die kalte Jahreszeit ist Hochsaison für Erkältungen. Impfungen gegen Grippe und Corona gibt es nicht nur in der Arztpraxis, sondern auch in Apotheken. Nicht alle finden das gut. So argumentiert die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz (Symbolfoto). David Inderlied/dpa

Grippe und Corona: Dagegen darf in Apotheken geimpft werden. Das Angebot soll künftig erweitert werden. Impfungen gegen Keuchhusten und Kinderlähmung wären dann zum Beispiel nicht mehr nur in der Arztpraxis möglich. Nicht alle finden das gut.

Sich gegen Corona und Grippe impfen lassen, das ist nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in Apotheken möglich. Das Angebot gibt es bereits seit 2022 für alle ab 18 Jahren. In manchen Apotheken wird sogar spontan geimpft, wenn es zeitlich gerade passt und das richtige Personal vor Ort ist.







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