Grippe und Corona: Dagegen darf in Apotheken geimpft werden. Das Angebot soll künftig erweitert werden. Impfungen gegen Keuchhusten und Kinderlähmung wären dann zum Beispiel nicht mehr nur in der Arztpraxis möglich. Nicht alle finden das gut.
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Sich gegen Corona und Grippe impfen lassen, das ist nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in Apotheken möglich. Das Angebot gibt es bereits seit 2022 für alle ab 18 Jahren. In manchen Apotheken wird sogar spontan geimpft, wenn es zeitlich gerade passt und das richtige Personal vor Ort ist.