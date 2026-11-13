Ist Rheinland-Pfalz das Casino-Land der Bundesrepublik? In keinem anderen Bundesland ist die Dichte an Spielhallen – gemessen an der Einwohnerzahl – so hoch wie hier. Die Grünen sehen darin ein Problem – anders als die Koalitionsparteien.
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Ein Viertel der Einsätze für Glücksspiele im Internet entfällt auf illegale Angebote. Dieser Wert geht aus einer Schätzung der Glücksspielbehörde der Länder hervor. Die Fraktionen von CDU und SPD im Mainzer Landtag sehen in den unerlaubten Angeboten eine erhebliche Gefahr für Spieler- und Verbraucherschutz.