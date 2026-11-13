Gefahr: Sucht und Verschuldung
CDU und SPD wollen illegales Glücksspiel bekämpfen
Glücksspiel ist nur Volljährigen gestattet, weil es ein hohes Risiko für Sucht und Verschuldung birgt. Die Parteien im Mainzer L
Glücksspiel ist nur Volljährigen gestattet, weil es ein hohes Risiko für Sucht und Verschuldung birgt. Die Parteien im Mainzer Landtag sind uneins, in welchem Maße legale Formen von Glücksspiel geduldet oder gar geschützt werden sollen.
Wolf von Dewitz/dpa

Ist Rheinland-Pfalz das Casino-Land der Bundesrepublik? In keinem anderen Bundesland ist die Dichte an Spielhallen – gemessen an der Einwohnerzahl – so hoch wie hier. Die Grünen sehen darin ein Problem – anders als die Koalitionsparteien.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Viertel der Einsätze für Glücksspiele im Internet entfällt auf illegale Angebote. Dieser Wert geht aus einer Schätzung der Glücksspielbehörde der Länder hervor. Die Fraktionen von CDU und SPD im Mainzer Landtag sehen in den unerlaubten Angeboten eine erhebliche Gefahr für Spieler- und Verbraucherschutz.
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