Festival am Nürburgring Rock am Ring legt nach 13.11.2026, 15:17 Uhr

i Festivalfeeling am Nürburgring: Rock am Ring hat 25 weitere Bands für die nächste Ausgabe angekündigt. Thomas Frey/dpa

Nachschub für Rock am Ring: 25 neue Namen stehen für 2027 fest. Darunter sind Gene Gallaghers Band Villanelle, Skindred und Ghostemane. Auch die Auftrittstage der Neuzugänge am Nürburgring sind bereits bekannt.

Nachschub für Rock am Ring: 25 weitere Bands und Solokünstler ergänzen das Programm des Festivals vom 4. bis 6. Juni 2027 am Nürburgring. Damit stehen nun insgesamt 75 Acts fest. Unter den am Freitag in den vom Veranstalter in den sozialen Netzwerken verkündeten Neuzugängen ist Villanelle, das Grunge-Trio um Gene Gallagher, den Sohn von Oasis-Sänger Liam Gallagher.







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