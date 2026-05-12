Clemens Hoch bleibt Landesgesundheitsminister – nun hat der SPD-Politiker auch den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden beim Landeskrankenhaus übernommen. Dort endet der Vertrag von Geschäftsführer Alexander Wilhelm. Wie geht es nun weiter?
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Alexander Wilhelm soll Geschäftsführer des Landeskrankenhauses bleiben. Mitte Mai läuft sein Vertrag aus. Der Aufsichtsrat habe entschieden, in Verhandlungen mit dem Chef des größten Krankenhausträgers im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz über eine Verlängerung zu treten – sobald Wilhelm als Staatssekretär in Ruhestand tritt.