Beurlaubt als Staatssekretär
Wilhelm soll Chef des Landeskrankenhauses bleiben
Alexander Wilhelm (links) ist Geschäftsführer des Landeskrankenhauses - und soll es nach dem Willen von Gesundheitsminister Clem
Alexander Wilhelm (links) ist Geschäftsführer des Landeskrankenhauses - und soll es nach dem Willen von Gesundheitsminister Clemens Hoch auch bleiben.
picture alliance/dpa/Helmut Fricke; Thomas Frey

Clemens Hoch bleibt Landesgesundheitsminister – nun hat der SPD-Politiker auch den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden beim Landeskrankenhaus übernommen. Dort endet der Vertrag von Geschäftsführer Alexander Wilhelm. Wie geht es nun weiter?

Lesezeit 2 Minuten
Alexander Wilhelm soll Geschäftsführer des Landeskrankenhauses bleiben. Mitte Mai läuft sein Vertrag aus. Der Aufsichtsrat habe entschieden, in Verhandlungen mit dem Chef des größten Krankenhausträgers im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz über eine Verlängerung zu treten – sobald Wilhelm als Staatssekretär in Ruhestand tritt.

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