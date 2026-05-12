Beurlaubt als Staatssekretär Wilhelm soll Chef des Landeskrankenhauses bleiben Tim Kosmetschke 12.05.2026, 15:44 Uhr

i Alexander Wilhelm (links) ist Geschäftsführer des Landeskrankenhauses - und soll es nach dem Willen von Gesundheitsminister Clemens Hoch auch bleiben. picture alliance/dpa/Helmut Fricke; Thomas Frey

Clemens Hoch bleibt Landesgesundheitsminister – nun hat der SPD-Politiker auch den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden beim Landeskrankenhaus übernommen. Dort endet der Vertrag von Geschäftsführer Alexander Wilhelm. Wie geht es nun weiter?

Alexander Wilhelm soll Geschäftsführer des Landeskrankenhauses bleiben. Mitte Mai läuft sein Vertrag aus. Der Aufsichtsrat habe entschieden, in Verhandlungen mit dem Chef des größten Krankenhausträgers im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz über eine Verlängerung zu treten – sobald Wilhelm als Staatssekretär in Ruhestand tritt.







Artikel teilen

Artikel teilen