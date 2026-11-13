Festnahme
Wilde Flucht vor Polizei endet in Mannheim
Polizei
Ein Autofahrer wurde nach einer Flucht von Ludwigshafen nach Mannheim festgenommen. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Dieser Autofahrer drückte auf das Gas: mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde soll ein Mann vor der Polizei geflohen sein. In Mannheim war die Fahrt zu Ende.

Mannheim (dpa) – Ein Autofahrer hat sich von Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann sei in Ludwigshafen vor den Beamten davongefahren und über die Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim geflüchtet, teilte die Polizei mit. Dort wurde der Mann im Alter von Mitte 50 gestoppt.

Die Bilanz der wilden Fahrt mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde: Schäden an dem einen oder anderen Dienstwagen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Menschen seien zum Glück nicht verletzt worden. Warum der Mann vor den Einsatzkräften davonfuhr, wird noch ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:261113-930-993185/1

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