Dieser Autofahrer drückte auf das Gas: mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde soll ein Mann vor der Polizei geflohen sein. In Mannheim war die Fahrt zu Ende.

Mannheim (dpa) – Ein Autofahrer hat sich von Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann sei in Ludwigshafen vor den Beamten davongefahren und über die Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim geflüchtet, teilte die Polizei mit. Dort wurde der Mann im Alter von Mitte 50 gestoppt.

Die Bilanz der wilden Fahrt mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde: Schäden an dem einen oder anderen Dienstwagen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Menschen seien zum Glück nicht verletzt worden. Warum der Mann vor den Einsatzkräften davonfuhr, wird noch ermittelt.