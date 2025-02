Anstieg zum Vorjahr Wieder mehr Geldautomaten in Rheinland-Pfalz gesprengt Tim Kosmetschke

Julius Seipenbusch, Tim Kosmetschke 15.02.2025, 12:00 Uhr

i In Großmaischeid im Kreis Neuwied krachte es vor wenigen Tagen. Jörg Niebergall

Es war ruhig geworden um das Thema Geldautomatensprengungen. Doch seit Kurzem knallt und kracht es wieder häufiger in Rheinland-Pfalz – besonders, so escheint es, im Norden des Landes. Stimmt der Eindruck? Und wie reagieren die Sicherheitsbehörden?

Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz ist zu Jahresbeginn deutlich gestiegen – nachdem sie 2024 stark zurückgegangen war. Die Explosion in Großmaischeid (Kreis Neuwied) am vergangenen Dienstag markierte bereits den achten Vorfall seit Ende vergangenen Jahres, wie das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.

