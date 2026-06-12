Anpfiff: Die WM-Spiele laufen. In diesem Jahr wegen der Zeitverschiebung oftmals nachts. Ein Blick ins nördliche Rheinland-Pfalz: Welche Rolle das Turnier in den großen Schichtbetrieben, im Krankenhaus oder bei der Polizei spielt – oder spielen darf.
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Die ersten Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft laufen. Das Turnier findet dieses Mal in den USA, Kanada und Mexiko statt. Für Fans in Deutschland heißt das: Viele Spiele laufen wegen der Zeitverschiebung nachts. Perfekt für die, die nachts arbeiten müssen – oder?