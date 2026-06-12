Gastbeitrag zur Wirtschaft
Der Traum von der Eigentumswohnung 
Es muss nicht immer das Einfamilienhaus sein. Moderne Eigentumswohnungen sind eine gute Alternative - auch im Kreis Ahrweiler.
Es muss nicht immer das Einfamilienhaus sein. Moderne Eigentumswohnungen sind eine gute Alternative - auch im Kreis Ahrweiler.
Sebastian Gollnow/dpa. picture alliance/dpa

Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung? Im Gastbeitrag erklärt der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ahrweiler, welche Chancen der Geschosswohnungsbau bietet – gerade für den von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Kreis Ahrweiler.

Lesezeit 2 Minuten
Der Traum vom eigenen Zuhause bleibt für viele Menschen ein wichtiges Lebensziel. Gleichzeitig verändert sich die Nachfrage nach Wohneigentum. Während das klassische Einfamilienhaus lange Zeit dominierte, rücken Eigentumswohnungen im Geschosswohnungsbau zunehmend in den Fokus.

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