Welchen Einfluss hat die KI auf unsere Welt? Und wohin führt der Weg in Zukunft? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Künstler in der neuen Ausstellung der Frankfurter Schirn – und zeigen neben den Potenzialen der Technik auch ihre Risiken auf.
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KI ist gut, KI ist schlecht. Das hören und lesen wir Tag für Tag. Beurteilen können das nur die wenigsten von uns. Aber wie kann man sich überhaupt diese Künstliche Intelligenz vorstellen? Und wie funktioniert sie, was benötigt sie zum Betrieb? Erstaunlicherweise werden jetzt viele dieser Fragen nicht von Technikern beantwortet, sondern von Künstlern.