Torjubel, TV oder Ticker Wie viel Fußball geht am Arbeitsplatz in RLP? Hannah Klein 12.06.2026, 12:41 Uhr

i Die WM findet in diesem Jahr in Mexiko, Kanada und in den USA statt. Viele Fans wollen die Spiele im Fernsehen sehen - was aber, wenn sie während der Arbeitszeit laufen? Wir haben uns bei Firmen und Institutionen im Norden von Rheinland-Pfalz umgehört. Was ist erlaubt - und was nicht? (Symbolfoto) Misper Apawu. picture alliance/dpa/AP

Anpfiff: Die WM-Spiele laufen. In diesem Jahr wegen der Zeitverschiebung oftmals nachts. Ein Blick ins nördliche Rheinland-Pfalz: Welche Rolle das Turnier in den großen Schichtbetrieben, im Krankenhaus oder bei der Polizei spielt – oder spielen darf.

Die ersten Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft laufen. Das Turnier findet dieses Mal in den USA, Kanada und Mexiko statt. Für Fans in Deutschland heißt das: Viele Spiele laufen wegen der Zeitverschiebung nachts. Perfekt für die, die nachts arbeiten müssen – oder?







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