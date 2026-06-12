Torjubel, TV oder Ticker 
Wie viel Fußball geht am Arbeitsplatz in RLP?
Die WM findet in diesem Jahr in Mexiko, Kanada und in den USA statt. Viele Fans wollen die Spiele im Fernsehen sehen - was aber,
Die WM findet in diesem Jahr in Mexiko, Kanada und in den USA statt. Viele Fans wollen die Spiele im Fernsehen sehen - was aber, wenn sie während der Arbeitszeit laufen? Wir haben uns bei Firmen und Institutionen im Norden von Rheinland-Pfalz umgehört. Was ist erlaubt - und was nicht? (Symbolfoto)
Misper Apawu. picture alliance/dpa/AP

Anpfiff: Die WM-Spiele laufen. In diesem Jahr wegen der Zeitverschiebung oftmals nachts. Ein Blick ins nördliche Rheinland-Pfalz: Welche Rolle das Turnier in den großen Schichtbetrieben, im Krankenhaus oder bei der Polizei spielt – oder spielen darf.

Lesezeit 3 Minuten
Die ersten Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft laufen. Das Turnier findet dieses Mal in den USA, Kanada und Mexiko statt. Für Fans in Deutschland heißt das: Viele Spiele laufen wegen der Zeitverschiebung nachts. Perfekt für die, die nachts arbeiten müssen – oder?

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Rheinland-PfalzFußball-WM

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