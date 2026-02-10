Mann hetzt Hund auf Beamte Wie üblich ist Gewalt gegen Polizeibeamte in RLP? Kim Fauss 10.02.2026, 17:00 Uhr

i Jährlich wird in Rheinland-Pfalz bei Tausenden Einsätzen Gewalt gegen Polizeibeamte ausgeübt. In der Ausbildung werden die Beamten entsprechend darauf vorbereitet, sagt die Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen LKA. Philipp Schulze/dpa. picture alliance/dpa

Bei seiner Verhaftung soll ein Mann im Kreis Neuwied versucht haben, zwei Polizisten zu töten. Gehören Vorfälle wie dieser zum alltäglichen Berufsrisiko der Beamten oder derartiger Widerstand selten? So sehen die Fallzahlen in Rheinland-Pfalz aus.

Am Koblenzer Landgericht wurde kürzlich ein 35-Jähriger zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er bei seiner Verhaftung so erheblichen Widerstand geleistet haben soll. Und zwar so heftig, dass es nach Ansicht der Richter zu zweifach versuchtem Totschlag und versuchter gefährlicher Körperverletzung kam.







