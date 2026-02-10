Bei seiner Verhaftung soll ein Mann im Kreis Neuwied versucht haben, zwei Polizisten zu töten. Gehören Vorfälle wie dieser zum alltäglichen Berufsrisiko der Beamten oder derartiger Widerstand selten? So sehen die Fallzahlen in Rheinland-Pfalz aus.
Am Koblenzer Landgericht wurde kürzlich ein 35-Jähriger zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er bei seiner Verhaftung so erheblichen Widerstand geleistet haben soll. Und zwar so heftig, dass es nach Ansicht der Richter zu zweifach versuchtem Totschlag und versuchter gefährlicher Körperverletzung kam.