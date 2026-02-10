Sanierung gibt den Impuls
Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal klagt gegen die Lärmbelästigung durch Güterzüge.
Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal will gegen die Lärmbelästigung im Mittelrheintal klagen. Die Lautstärke der zahlreichen Güterzüge sei gesundheitsgefährdend. Den Impuls gibt die Sanierung der rechten Rheinstrecke. 

Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal will gegen die durch Güterzüge entstehende Lärmbelästigung im Mittelrheintal klagen. „Wir klagen gegen die bestehende Lärmgesetzgebung. Dagegen, wie der Lärm hier berechnet wird – und dass er eben zugelassen wird“, erklärt der erste Vorsitzende Frank Gross.

