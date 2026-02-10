Sanierung gibt den Impuls Pro Rheintal will gegen Lärm im Mittelrheintal klagen Jona Heck 10.02.2026, 16:00 Uhr

i Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal klagt gegen die Lärmbelästigung durch Güterzüge. Christoph Schmidt. dpa

Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal will gegen die Lärmbelästigung im Mittelrheintal klagen. Die Lautstärke der zahlreichen Güterzüge sei gesundheitsgefährdend. Den Impuls gibt die Sanierung der rechten Rheinstrecke.

Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal will gegen die durch Güterzüge entstehende Lärmbelästigung im Mittelrheintal klagen. „Wir klagen gegen die bestehende Lärmgesetzgebung. Dagegen, wie der Lärm hier berechnet wird – und dass er eben zugelassen wird“, erklärt der erste Vorsitzende Frank Gross.







