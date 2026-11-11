Husten, Fieber, Kopfschmerzen: Die kalte Jahreszeit ist Erkältungszeit. Impfen lassen, das geht gegen Grippe und Corona. Und zwar nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in Apotheken. Was es zu beachten gilt. Ein Blick in die Apotheken des Landes.
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Die kalte Jahreszeit ist Erkältungszeit: In den Herbst- und Wintermonaten ist Hochsaison für Schnupfen, Husten, Fieber und Co. Wer dem vorbeugen und sich impfen lassen möchte, kann das zumindest gegen Grippe und Corona tun. Und das nicht nur beim Hausarzt, sondern auch in Apotheken – mancherorts sogar ganz spontan.