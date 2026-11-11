Interesse steigt in RLP
Impfen gegen Grippe und Corona geht auch in Apotheken
Wer sich gegen Corona und Grippe impfen lassen möchte, kann das nicht nur in einer Arztpraxis tun. Viele Apotheken in Rheinland-
Wer sich gegen Corona und Grippe impfen lassen möchte, kann das nicht nur in einer Arztpraxis tun. Viele Apotheken in Rheinland-Pfalz führen nun seit einigen Jahren Impfungen durch. Wie das Angebot angenommen wird und was es dabei zu beachten gilt (Symbolfoto).
Friso Gentsch/dpa. picture alliance/dpa

Husten, Fieber, Kopfschmerzen: Die kalte Jahreszeit ist Erkältungszeit. Impfen lassen, das geht gegen Grippe und Corona. Und zwar nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in Apotheken. Was es zu beachten gilt. Ein Blick in die Apotheken des Landes.

Lesezeit 5 Minuten
Die kalte Jahreszeit ist Erkältungszeit: In den Herbst- und Wintermonaten ist Hochsaison für Schnupfen, Husten, Fieber und Co. Wer dem vorbeugen und sich impfen lassen möchte, kann das zumindest gegen Grippe und Corona tun. Und das nicht nur beim Hausarzt, sondern auch in Apotheken – mancherorts sogar ganz spontan.
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