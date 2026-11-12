Im langsam auslaufenden Jahr macht sich ein gewisser Optimismus im Land breit: Die Menschen sorgen sich etwas weniger um ihre wirtschaftliche Situation. Auch politisch zeichnen sich interessante Verschiebungen ab, wie der aktuelle RLP-Report zeigt.
Lesezeit 4 Minuten
Mitten in der dunklen Jahreszeit zeichnet der neue Rheinland-Pfalz-Report ein Stimmungsbild, das etwas heller ausfällt als zuletzt. In dieser repräsentativen Befragung im Auftrag unserer Zeitung und des Radiosenders RPR1. erhebt das Meinungsforschungsinstitut Ifak regelmäßig, wie es den Menschen in Rheinland-Pfalz geht.