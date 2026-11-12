Neuer RLP-Report liegt vor Die Stimmung in Rheinland-Pfalz hellt sich leicht auf Anke Mersmann 12.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Marksburg oberhalb von Braubauch bei Koblenz steht im Sonnenschein, während das Rheintal noch im Nebel liegt – ein Sinnbild dafür, dass sich die Stimmung der Menschen in Rheinland-Pfalz leicht aufhellt, wie aus dem aktuellen Rheinland-Pfalz-Report hervorgeht (Archivbild). mh90photo/Adobe Stock

Im langsam auslaufenden Jahr macht sich ein gewisser Optimismus im Land breit: Die Menschen sorgen sich etwas weniger um ihre wirtschaftliche Situation. Auch politisch zeichnen sich interessante Verschiebungen ab, wie der aktuelle RLP-Report zeigt.

Mitten in der dunklen Jahreszeit zeichnet der neue Rheinland-Pfalz-Report ein Stimmungsbild, das etwas heller ausfällt als zuletzt. In dieser repräsentativen Befragung im Auftrag unserer Zeitung und des Radiosenders RPR1. erhebt das Meinungsforschungsinstitut Ifak regelmäßig, wie es den Menschen in Rheinland-Pfalz geht.







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