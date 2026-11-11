Preiswirrwarr an Tankstellen 12-Uhr-Regel: So will RLP Sprit-Abzocker jagen Bernd Wientjes 11.11.2026, 14:00 Uhr

i So hoch wie auf diesem Bild sind die Spritpreise im nördlichen Rheinland-Pfalz derzeit nicht. Aber sie werden zuverlässig jeden Tag um 12 Uhr erhöht. Die Einhaltung der Regeln soll in Rheinland-Pfalz jetzt die ADD kontrollieren (Archivbild). Christian Charisius/dpa. picture alliance/dpa

Bis zu 100.000 Euro Bußgeld drohen Tankstellen bei Verstößen. In Rheinland-Pfalz soll die ADD die 12-Uhr-Regel nun kontrollieren. Das Land hält sie für bürokratisch und will sie abschaffen.

2,13 Euro kostete am Mittwochvormittag kurz nach 11 Uhr der Liter Diesel an einer Tankstelle in Koblenz laut einem Vergleichsportal im Schnitt. Für Super E10 lag der Preis bei 1,90 Euro. Eine Stunde später sind die Preise dann deutlich gestiegen: Diesel kostete in Koblenz im Schnitt 2,38 Euro und E10 knapp 2,20 Euro.







Artikel teilen

Artikel teilen