Bis zu 100.000 Euro Bußgeld drohen Tankstellen bei Verstößen. In Rheinland-Pfalz soll die ADD die 12-Uhr-Regel nun kontrollieren. Das Land hält sie für bürokratisch und will sie abschaffen.
Lesezeit 3 Minuten
2,13 Euro kostete am Mittwochvormittag kurz nach 11 Uhr der Liter Diesel an einer Tankstelle in Koblenz laut einem Vergleichsportal im Schnitt. Für Super E10 lag der Preis bei 1,90 Euro. Eine Stunde später sind die Preise dann deutlich gestiegen: Diesel kostete in Koblenz im Schnitt 2,38 Euro und E10 knapp 2,20 Euro.