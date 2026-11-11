Niedrigwasser im Rhein Projekt Fahrrinnenvertiefung: AfD fordert mehr Tempo Frank Schmidt-Wyk 11.11.2026, 12:43 Uhr

i Das seit Monaten anhaltende Niedrigwasser auf dem Rhein ist für die Binnenschiffahrt eine enorme Herausforderung – auch und gerade in wirtschaftlicher Hinsicht. Rolf Vennenbernd/dpa

Bis zur Umsetzung der für die Binnenschifffahrt so wichtigen Rheinvertiefung vergehen noch Jahre. Die AfD im Mainzer Landtag fordert einen strafferen Zeitplan und erinnert an frühere, ambitioniertere Festlegungen der Regierungspartei SPD.

Mehr als vier Jahrzehnte von der Planung bis zur Umsetzung – das hält die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag für „nicht akzeptabel“. Die Rede ist von der Fahrrinnenvertiefung des Rheins auf 49 Kilometern zwischen Mainz und St.Goar/Kaub: Wie berichtet, wird für 2031 mit dem Baubeginn und frühestens 2033 mit der Fertigstellung gerechnet.







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