Weinbaukrise und ihre Chancen Wie sich Winzer in Weinbau- und Klimakrise neu erfinden Cordula Sailer-Röttgers 20.08.2026, 08:00 Uhr

i Martin (links) und Thomas Philipps bringen unter anderem Häckselmaterial von Strauchschnittplätzen in ihre Weinberge ein, um die Bildung von Humus im Boden zu fördern. Gerade in trockenen Sommern könnte Humus künftig als wertvoller Wasserspeicher dienen. Cordula Sailer-Röttgers

Der Klimawandel und die Weinbaukrise stellen Winzer vor große Herausforderungen. Wie könnte der Weinbau der Zukunft aussehen? Mehr Grün, mehr Biodiversität, mehr Wasserrückhalt und mehr Diversifizierung der Produktpalette könnten einige Zutaten sein.

Der Weinbau im Land steht an einem Wendepunkt: Da die Weinproduktion die Nachfrage übersteigt, wird die Rebfläche zurückgehen. Gleichzeitig stellt der Klimawandel die Winzer vor neue Herausforderungen. Wie also soll der Weinbau der Zukunft aussehen? Mehr Grün, mehr Blüten, mehr Biodiversität, mehr Wasserrückhalt – mehr Ökosystemleistungen im Weinberg.







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