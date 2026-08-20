Der Klimawandel und die Weinbaukrise stellen Winzer vor große Herausforderungen. Wie könnte der Weinbau der Zukunft aussehen? Mehr Grün, mehr Biodiversität, mehr Wasserrückhalt und mehr Diversifizierung der Produktpalette könnten einige Zutaten sein.
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Der Weinbau im Land steht an einem Wendepunkt: Da die Weinproduktion die Nachfrage übersteigt, wird die Rebfläche zurückgehen. Gleichzeitig stellt der Klimawandel die Winzer vor neue Herausforderungen. Wie also soll der Weinbau der Zukunft aussehen? Mehr Grün, mehr Blüten, mehr Biodiversität, mehr Wasserrückhalt – mehr Ökosystemleistungen im Weinberg.