Die Proteste gegen das Mullah-Regime und dessen Terror gegen die eigene Bevölkerung hat Jaleh Tavassoli selbst erlebt – und künstlerisch verarbeitet. In ihren neuesten Werken würdigt sie nun den mutigen Kampf iranischer Frauen. Auf ungewohnte Weise.
Lesezeit 3 Minuten
Der Krieg im Iran, die zuvor bereits ausufernde Gewalt der Mullahs gegen das eigene Volk sind in den Medien seit vielen Jahren präsent. Und auch in der Kunst Jaleh Tavassolis ist dieses bedrückende Thema allgegenwärtig, zieht sich als Motiv konsequent durch die oft blutrot gefärbten Bilder, die die Künstlerin auch als Einträge in ihr persönliches „Tagebuch“ bezeichnet.