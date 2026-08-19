Jaleh Tavassoli in Bad Ems Erlebte Gewalt verwandelt sie in Symbole der Kraft Stefan Schalles 19.08.2026, 16:28 Uhr

i Jaleh Tavassoli - hier noch mit älteren Arbeiten - hat für die aktuelle Ausstellung Malerei und Textilkunst kombiniert und thematisiert auf diese Weise die besondere Widerstandskraft und den Mut iranischer Frauen im Kampf gegen staatliche Unterdrückung. Robert Neuber

Die Proteste gegen das Mullah-Regime und dessen Terror gegen die eigene Bevölkerung hat Jaleh Tavassoli selbst erlebt – und künstlerisch verarbeitet. In ihren neuesten Werken würdigt sie nun den mutigen Kampf iranischer Frauen. Auf ungewohnte Weise.

Der Krieg im Iran, die zuvor bereits ausufernde Gewalt der Mullahs gegen das eigene Volk sind in den Medien seit vielen Jahren präsent. Und auch in der Kunst Jaleh Tavassolis ist dieses bedrückende Thema allgegenwärtig, zieht sich als Motiv konsequent durch die oft blutrot gefärbten Bilder, die die Künstlerin auch als Einträge in ihr persönliches „Tagebuch“ bezeichnet.







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