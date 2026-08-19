Mordprozess Amy Lopez Koblenzer Kanzlei hat Mandat für Nebenklage aus den USA Dirk Eberz 19.08.2026, 15:48 Uhr

i Die Koblenzer Anwälte Kathrin und Welf Kienle sind im Mordprozess Amy Lopez Vertreter der Nebenklage. Das Mandat haben sie relativ kurzfristig von der Familie des Opfers erhalten. Amys Vater Robert und ihr Bruder Walter verfolgen die Hauptverhandlung aus den USA. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Vor mehr als 30 Jahren wurde Amy Lopez in Koblenz getötet. Wie erleben ihre Hinterbliebenen im fernen Texas den Prozess, der in dieser Woche begonnen hat? Wir haben mit den Anwälten gesprochen, die die Interessen von Amys Familie vertreten.

Gleich am ersten Verhandlungstag des Mordprozesses im Fall Amy Lopez hat der 81-jährige Angeklagte die Tat vor dem Koblenzer Landgericht in vollem Umfang gestanden. Das dürfte auch bei den Angehörigen des Opfers für Erleichterung gesorgt haben. Ihr Vater Robert Rimbau und Bruder Walter hatten gegenüber unserer Zeitung lange erwogen, zur Hauptverhandlung nach Deutschland zu kommen.







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