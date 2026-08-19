Neue Aufgabe für Westerwälder
Ex-Landtagspräsident Hendrik Hering hört in Mainz auf
Ex-Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) gibt sein Landtagsmandat ab, wie er unserer Zeitung mitteilte.
Ex-Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) gibt sein Landtagsmandat ab, wie er unserer Zeitung mitteilte.
Arne Dedert/dpa

Bis Mai war der Hachenburger Hendrik Hering (SPD) Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags. Wegen der SPD-Schlappe bei der Landtagswahl musste Hering das Amt abgeben. In Kürze verabschiedet sich der Ex-Wirtschaftsminister aus Mainz. Alle Infos.

Lesezeit 3 Minuten
Nach drei Jahrzehnten als Berufspolitiker in der Landespolitik ist in Kürze Schluss: Der Westerwälder Ex-Landtagspräsident, Ex-Wirtschaftsminister sowie frühere Hachenburger Stadtbürgermeister Hendrik Hering gibt zum 1. September sein Abgeordnetenmandat im rheinland-pfälzischen Landtag ab.
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