Neue Aufgabe für Westerwälder Ex-Landtagspräsident Hendrik Hering hört in Mainz auf Bastian Hauck 19.08.2026, 19:08 Uhr

i Ex-Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) gibt sein Landtagsmandat ab, wie er unserer Zeitung mitteilte. Arne Dedert/dpa

Bis Mai war der Hachenburger Hendrik Hering (SPD) Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags. Wegen der SPD-Schlappe bei der Landtagswahl musste Hering das Amt abgeben. In Kürze verabschiedet sich der Ex-Wirtschaftsminister aus Mainz. Alle Infos.

Nach drei Jahrzehnten als Berufspolitiker in der Landespolitik ist in Kürze Schluss: Der Westerwälder Ex-Landtagspräsident, Ex-Wirtschaftsminister sowie frühere Hachenburger Stadtbürgermeister Hendrik Hering gibt zum 1. September sein Abgeordnetenmandat im rheinland-pfälzischen Landtag ab.







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