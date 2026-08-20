Die Film-Auslese Die Erfinderin der perfekten Hausfrau Claus Ambrosius 20.08.2026, 00:00 Uhr

i Werbetexterin Emmi (Sarah Spale) erfindet 1956 für eine Speiseöl-Kampagne die perfekte Hausfrau Betty Bossi – und wird vom Erfolg der fiktiven Figur überrannt. C-FILMS, Aliocha Merker

Eine fiktive Hausfrau wird zur Schweizer Kultfigur: Der RZ-Filmschatz „Hallo Betty“ erzählt am 2. September in Bad Kreuznach und Koblenz mit Retro-Charme, wie eine Werbetexterin Betty Bossi erfand – und dabei alte Rollenbilder ins Wanken brachte.

Schweiz, 1956: Eine gute Ehefrau kümmert sich um Kinder, Küche und Ehemann – und stellt möglichst keine unbequemen Fragen. Emmi Creola (Sarah Spale) hält sich nicht ganz an diese Spielregeln. Sie ist Mutter von drei Kindern und arbeitet als Werbetexterin in einer Agentur, in der die Männer das Sagen haben.







Artikel teilen

Artikel teilen