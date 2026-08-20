Eine fiktive Hausfrau wird zur Schweizer Kultfigur: Der RZ-Filmschatz „Hallo Betty“ erzählt am 2. September in Bad Kreuznach und Koblenz mit Retro-Charme, wie eine Werbetexterin Betty Bossi erfand – und dabei alte Rollenbilder ins Wanken brachte.
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Schweiz, 1956: Eine gute Ehefrau kümmert sich um Kinder, Küche und Ehemann – und stellt möglichst keine unbequemen Fragen. Emmi Creola (Sarah Spale) hält sich nicht ganz an diese Spielregeln. Sie ist Mutter von drei Kindern und arbeitet als Werbetexterin in einer Agentur, in der die Männer das Sagen haben.