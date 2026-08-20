Die Film-Auslese
Die Erfinderin der perfekten Hausfrau
Werbetexterin Emmi (Sarah Spale) erfindet 1956 für eine Speiseöl-Kampagne die perfekte Hausfrau Betty Bossi – und wird vom Erfol
Werbetexterin Emmi (Sarah Spale) erfindet 1956 für eine Speiseöl-Kampagne die perfekte Hausfrau Betty Bossi – und wird vom Erfolg der fiktiven Figur überrannt.
C-FILMS, Aliocha Merker

Eine fiktive Hausfrau wird zur Schweizer Kultfigur: Der RZ-Filmschatz „Hallo Betty“ erzählt am 2. September in Bad Kreuznach und Koblenz mit Retro-Charme, wie eine Werbetexterin Betty Bossi erfand – und dabei alte Rollenbilder ins Wanken brachte.

Lesezeit 1 Minute
Schweiz, 1956: Eine gute Ehefrau kümmert sich um Kinder, Küche und Ehemann – und stellt möglichst keine unbequemen Fragen. Emmi Creola (Sarah Spale) hält sich nicht ganz an diese Spielregeln. Sie ist Mutter von drei Kindern und arbeitet als Werbetexterin in einer Agentur, in der die Männer das Sagen haben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

KulturKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten