Dass sie fast taubblind ist, hat die Vallendarerin nie davon abgehalten, ihre Träume zu verfolgen – als Sozialwissenschaftlerin, Mutter, Aktivistin und Autorin. Über ein wendungsreiches Leben, das nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung Mut macht.
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Wie eine Heldengeschichte, das ist Sandra M. Niggemanns einzige Bedingung, soll sich ihr Porträt am Ende nicht lesen – wird es auch nicht, versprochen. Und doch kommt man bei aller Zurückhaltung kaum umhin, ihre Biografie als jene Aneinanderreihung von Mut und Resilienz, von Engagement und Einfallsreichtum darzustellen, die sie im Kern nun einmal ist.