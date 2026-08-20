Fast taubblinde Künstlerin Sandra M. Niggemann lebt grenzenlos trotz Einschränkung Stefan Schalles 20.08.2026, 07:00 Uhr

i Als Sozialwissenschaftlerin setzte sich Sandra M. Niggemann über viele Jahre in verschiedenen Funktionen für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein, seit 2025 geht sie nun hauptberuflich ihrer Leidenschaft fürs Schreiben nach. Louisa Stahl

Dass sie fast taubblind ist, hat die Vallendarerin nie davon abgehalten, ihre Träume zu verfolgen – als Sozialwissenschaftlerin, Mutter, Aktivistin und Autorin. Über ein wendungsreiches Leben, das nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung Mut macht.

Wie eine Heldengeschichte, das ist Sandra M. Niggemanns einzige Bedingung, soll sich ihr Porträt am Ende nicht lesen – wird es auch nicht, versprochen. Und doch kommt man bei aller Zurückhaltung kaum umhin, ihre Biografie als jene Aneinanderreihung von Mut und Resilienz, von Engagement und Einfallsreichtum darzustellen, die sie im Kern nun einmal ist.







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