Antreten zur Musterung 
Wie sich junge Männer um den Bund drücken wollten
Hans-Josef Schwab aus Niederfell kann aus seiner Zeit im Kreiswehrersatzamt Koblenz jede Menge Anekdoten erzählen. Denn die meis
Hans-Josef Schwab aus Niederfell kann aus seiner Zeit im Kreiswehrersatzamt Koblenz jede Menge Anekdoten erzählen. Denn die meisten jungen Männer ließen nur ungern die Hosen runter, um auf ihre Wehrtauglichkeit untersucht zu werden. Der eine oder andere versucht damals, mit Tricks um den Bund herumzukommen. Wir haben mit dem heute 80-jährigen „Musterungs-Jupp“ über seinen früheren Arbeitsalltag gesprochen.
Dirk Eberz

In Koblenz wird schon bald wieder gemustert. Hans-Josef Schwab erzählt unserer Zeitung, was auf Tausende junge Männer zukommen wird. Denn der 80-Jährige hat früher rund 30 Jahre beim Kreiswehrersatzamt gearbeitet. Eine Zeit mit vielen Anekdoten. 

Lesezeit 5 Minuten
Für Tausende junge Männer aus der Region Koblenz sind Hans-Josef Schwab und seine Kollegen in den 1980er- und 1990er-Jahren der erste Kontakt mit der Bundeswehr überhaupt. Zur Musterung müssen sie in der Rheinau anrücken. Das Koblenzer Kreiswehrersatzamt residiert in einer herrschaftlichen Villa in Oberwerth mit Rheinblick.
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