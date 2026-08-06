In Koblenz wird schon bald wieder gemustert. Hans-Josef Schwab erzählt unserer Zeitung, was auf Tausende junge Männer zukommen wird. Denn der 80-Jährige hat früher rund 30 Jahre beim Kreiswehrersatzamt gearbeitet. Eine Zeit mit vielen Anekdoten.
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Für Tausende junge Männer aus der Region Koblenz sind Hans-Josef Schwab und seine Kollegen in den 1980er- und 1990er-Jahren der erste Kontakt mit der Bundeswehr überhaupt. Zur Musterung müssen sie in der Rheinau anrücken. Das Koblenzer Kreiswehrersatzamt residiert in einer herrschaftlichen Villa in Oberwerth mit Rheinblick.