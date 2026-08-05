DLRG warnt vor Gefahren Baden im Rhein ist auch bei Niedrigwasser ein Risiko Anke Mersmann 05.08.2026, 17:30 Uhr

i Wenig Wasser, viel Ufer. Dorthin zieht es in diesen heißen Tagen Menschen, die sich am Fluss abkühlen wollen. Ohne Risiko ist das nicht, erklärt Marco Vogt, Sprecher des DLRG-Landesverbands RLP. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Der Rhein ist schmal geworden, seine Ufer dafür umso breiter. Dorthin zieht es in diesen heißen Tagen viele Menschen, die sich am Fluss abkühlen wollen. Ohne Risiko ist das nicht, erklärt Marco Vogt, Sprecher des DLRG-Landesverbands RLP.

Der Rhein führt so wenig Wasser wie nie zuvor. Am Pegel Kaub, dem wichtigsten Richtwert für die Schifffahrt auf dem Mittelrhein, wurden am Mittwoch gerade einmal noch 19 Zentimeter angezeigt. Bislang galten 25 Zentimeter als historisch niedrigster Wasserstand, gemessen wurde er im Oktober 2018 – und am vergangenen Freitag.







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