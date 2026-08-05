Das Schreiben, das die CDU-Landtagsfraktion an Bundeskanzler Friedrich Merz wegen der Entlassung von Patrick Schnieder verfasste, sorgte für Aufsehen. Nun will sich die Fraktion um den Vorsitzenden Christoph Gensch zur Sache nicht weiter erklären.
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Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion und ihr neuer Vorsitzender Christoph Gensch möchten sich zu ihrem Brief an CDU-Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz nicht weiter äußern. Der Brief der Fraktion stehe für sich, sagt eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung.