Nach Kabinettsumbau in Berlin RLP-CDU will sich zum Brief an Merz nicht weiter äußern Bastian Hauck 05.08.2026, 14:12 Uhr

i Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Gensch schrieb CDU-Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz vor ein paar Tagen einen Brief, der deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte. Anlass: die Entlassung des ehemaligen Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder aus der Eifel. Florian Wiegand/dpa

Das Schreiben, das die CDU-Landtagsfraktion an Bundeskanzler Friedrich Merz wegen der Entlassung von Patrick Schnieder verfasste, sorgte für Aufsehen. Nun will sich die Fraktion um den Vorsitzenden Christoph Gensch zur Sache nicht weiter erklären.

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion und ihr neuer Vorsitzender Christoph Gensch möchten sich zu ihrem Brief an CDU-Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz nicht weiter äußern. Der Brief der Fraktion stehe für sich, sagt eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung.







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