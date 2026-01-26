Luftrettung in RLP auch nachts Wie Richard Nägler Pilot im Rettungshubschrauber wurde Anke Mersmann 26.01.2026, 06:00 Uhr

i Richard Nägler, Pilot von "Christoph 77". Der Rettungshubschrauber darf seit Anfang 2026 rund um die Uhr im Einsatz sein. Ralph Nagel

Vom Weingut in die Wolken: wie Richard Nägler Hubschrauberpilot im Rettungsdienst wurde. Heute steuert er „Christoph 77“, den in Mainz stationierten Rettungshubschrauber, der seit Beginn des Jahres rund um die Uhr im Einsatz sein darf.

Rettungshubschrauber-Pilot Richard Nägler hat seit seiner Jugend mit Maschinen zu tun: Aufgewachsen auf einem Weingut, lernte er früh, Gabelstapler und Traktoren zu fahren. „Irgendwann habe ich mir gedacht: Ich will lernen, etwas technisch wesentlich Komplexeres zu steuern“, erzählt der 36-Jährige.







Artikel teilen

Artikel teilen