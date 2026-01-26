Vom Weingut in die Wolken: wie Richard Nägler Hubschrauberpilot im Rettungsdienst wurde. Heute steuert er „Christoph 77“, den in Mainz stationierten Rettungshubschrauber, der seit Beginn des Jahres rund um die Uhr im Einsatz sein darf.
Rettungshubschrauber-Pilot Richard Nägler hat seit seiner Jugend mit Maschinen zu tun: Aufgewachsen auf einem Weingut, lernte er früh, Gabelstapler und Traktoren zu fahren. „Irgendwann habe ich mir gedacht: Ich will lernen, etwas technisch wesentlich Komplexeres zu steuern“, erzählt der 36-Jährige.