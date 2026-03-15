Beim Festival ganzOhr in der Koblenzer Stadtbibliothek las Roland Kaehlbrandt aus seinem Buch „Von der Schönheit der deutschen Sprache“ – und machte, moderiert von RZ-Chefredakteur Lars Hennemann, aus Sprachliebe einen vergnüglichen Erkenntnisabend.
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Es ist ein Abend, an dem man der deutschen Sprache nicht nur zuhören, sondern ihr geradezu beim Leuchten zusehen kann: Beim Festival ganzOhr ist Roland Kaehlbrandt in der Koblenzer Stadtbibliothek zu Gast und liest aus seinem aktuellen Bestseller „Von der Schönheit der deutschen Sprache“.