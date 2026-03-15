Festival ganzOhr Koblenz Plädoyer für Deutsch, unsere „gelenkige Lego-Sprache“ Claus Ambrosius 15.03.2026, 14:00 Uhr

i Ein Abend, der Lust mach auf unsere Sprache: Professor Roland Kaehlbrandt (rechts) im Gespräch mit RZ-Chefredakteur Lars Hennemann bei seiner Lesung beim Literaturfestival ganzOhr in der Koblenzer Stadtbibliothek. Arek Głębocki für das Theater Koblenz. Arek Głębockia

Beim Festival ganzOhr in der Koblenzer Stadtbibliothek las Roland Kaehlbrandt aus seinem Buch „Von der Schönheit der deutschen Sprache“ – und machte, moderiert von RZ-Chefredakteur Lars Hennemann, aus Sprachliebe einen vergnüglichen Erkenntnisabend.

Es ist ein Abend, an dem man der deutschen Sprache nicht nur zuhören, sondern ihr geradezu beim Leuchten zusehen kann: Beim Festival ganzOhr ist Roland Kaehlbrandt in der Koblenzer Stadtbibliothek zu Gast und liest aus seinem aktuellen Bestseller „Von der Schönheit der deutschen Sprache“.







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