Eine Boeing 747-400 landet wegen technischer Probleme außerplanmäßig am Flughafen Hahn – doch wie häufig kommt es dort eigentlich zu solchen Notlagen am Hunsrück-Airport?
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Wegen eines Problems mit der Hydraulik hatte sich Mitte dieses Monats der Pilot einer Boeing 747-400 entschieden, den Flughafen Hahn für eine Sicherheitslandung anzusteuern. Außerplanmäßig brachte er die Frachtmaschine von National Airlines samt sechsköpfiger Crew zu Boden – und zwar sicher und kontrolliert, wie sowohl der Rhein-Hunsrück-Kreis wie auch der Flughafen Hahn gegenüber unserer Zeitung betonten.