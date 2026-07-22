Nach Vorfall mit Boeing 
Wie oft Flugzeuge in Not am Hahn landen
Auf dem Flughafen Hahn wird ein Flugzeug abgefertigt. Mitte Juli hatte ein Pilot eine Sicherheitslandung auf dem Hunsrück-Airpor
Auf dem Flughafen Hahn wird ein Flugzeug abgefertigt. Mitte Juli hatte ein Pilot eine Sicherheitslandung auf dem Hunsrück-Airport wegen technischer Probleme absolviert.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Eine Boeing 747-400 landet wegen technischer Probleme außerplanmäßig am Flughafen Hahn – doch wie häufig kommt es dort eigentlich zu solchen Notlagen am Hunsrück-Airport?

Lesezeit 2 Minuten
Wegen eines Problems mit der Hydraulik hatte sich Mitte dieses Monats der Pilot einer Boeing 747-400 entschieden, den Flughafen Hahn für eine Sicherheitslandung anzusteuern. Außerplanmäßig brachte er die Frachtmaschine von National Airlines samt sechsköpfiger Crew zu Boden – und zwar sicher und kontrolliert, wie sowohl der Rhein-Hunsrück-Kreis wie auch der Flughafen Hahn gegenüber unserer Zeitung betonten.
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