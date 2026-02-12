Luftrettung in RLP Wie oft ADAC-Rettungshubschrauber in RLP abheben Jona Heck 12.02.2026, 14:52 Uhr

i „Christoph 23" ist in Koblenz stationiert. Unter anderem kommt er auch an der Ahr zum Einsatz. ADAC Luftrettung / Stefan Goldmann

Rund 49.000 Einsätze flog die ADAC Luftrettung 2025 bundesweit. In Rheinland-Pfalz waren es 7786 und damit die zweitmeisten aller Bundesländer. Die Stationen Koblenz und Wittlich sind bundesweit ganz vorn mit dabei.

Rheinland-Pfalz bleibt eines der wichtigsten Einsatzländer der ADAC Luftrettung. Wie aus der Jahresbilanz 2025 hervorgeht, rückten die „Gelben Engel“ bundesweit zu 48.908 Notfällen aus – durchschnittlich 134 Mal pro Tag. Mit 7786 Einsätzen liegt Rheinland-Pfalz erneut auf Rang zwei hinter Bayern (11.







