Alternativen zum Weinbau
Statt Trauben: Was könnte künftig an der Mosel wachsen?
Der Weinbau kriselt, auch an der Mosel. Viele Flächen liegen bereits brach. Was könnte alternativ auf ihnen angebaut werden?
Harald Tittel/picture alliance/dpa

Der kriselnde Weinbau beflügelt die Suche nach einer alternativen Bewirtschaftung der Moselhänge. Welche Chancen hätte hier der Anbau von exotischen Früchten, Nüssen oder Mandeln?

Lesezeit 5 Minuten
Kiwis aus der Trittenheimer Apotheke, Feigen aus der Wehlener Sonnenuhr und Oliven aus dem Kröver Nacktarsch – alles denkbar? In den sonnenverwöhnten Weinbergen der Mosel herrscht schon längst südliches Klima (im Sommer zumindest). Trockenheit, Schädlinge, steigende Kosten und ein sinkender Alkoholkonsum bereiten den Winzern aber seit Jahren Sorgen.

