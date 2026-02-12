Gastbeitrag Wirtschaft: FCAS: Europas Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel
Gastbeitrag Wirtschaft
FCAS: Europas Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel
An FCAS entscheidet sich, ob deutsch-französische Kooperation Europas Verteidigungsfähigkeit stärkt – oder politische Blockaden den Anspruch strategischer Handlungsfähigkeit untergraben, erklärt FDP-Politikerin Sandra Weeser in einem Gastbeitrag.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn in diesen Tagen auf der Münchner Sicherheitskonferenz über Europas sicherheitspolitische Zukunft diskutiert wird, wirkt das für viele zunächst wie große Weltpolitik. Doch Projekte wie das Future Combat Air System (FCAS) betreffen nicht nur strategische Planungen in Berlin oder Paris, sondern auch industrielle Wertschöpfung, technologische Entwicklung und sicherheitspolitische Verantwortung in Deutschland insgesamt und auch in ...