Gastbeitrag Wirtschaft FCAS: Europas Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel 12.02.2026, 14:55 Uhr

i Eine Modell des zukünftigen europäischen Kampfjets wurde 2019 bei der 53. Internationalen Pariser Luftfahrtausstellung vorgestellt. Die Zukunft des Projektes ist ungewiss. Benoit Tessier. picture alliance/dpa/POOL Reuters/AP

An FCAS entscheidet sich, ob deutsch-französische Kooperation Europas Verteidigungsfähigkeit stärkt – oder politische Blockaden den Anspruch strategischer Handlungsfähigkeit untergraben, erklärt FDP-Politikerin Sandra Weeser in einem Gastbeitrag.

Wenn in diesen Tagen auf der Münchner Sicherheitskonferenz über Europas sicherheitspolitische Zukunft diskutiert wird, wirkt das für viele zunächst wie große Weltpolitik. Doch Projekte wie das Future Combat Air System (FCAS) betreffen nicht nur strategische Planungen in Berlin oder Paris, sondern auch industrielle Wertschöpfung, technologische Entwicklung und sicherheitspolitische Verantwortung in Deutschland insgesamt und auch in ...







