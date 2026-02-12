Dreis-Brück ist das erste Dorf in der Lücke der A1. Seit Jahren rumpelt der Ausweichverkehr durch die kleine Eifelgemeinde. Jetzt soll der Ausbau endlich angegangen werden. Wir haben uns im Ort umgeschaut und mit dem Ersten Beigeordneten gesprochen.
Lesezeit 4 Minuten
Irgendwo mitten in der Eifel endet die A1 in einer Nebelschwade. Hinter einer rot-weißen Warnbake bricht die Fahrbahntrasse abrupt ab. Schuttberge, Betonröhren. Bonjour Tristesse. Es ist ein nasskalter Wintertag. Aus dem Dunst ragt eine orange Notrufsäule.