Schau in Frankfurts Schirn Aus wiederholten Bildern webt Thomas Bayrle neue Welten Christian Huther 12.02.2026, 09:57 Uhr

i Die Welt versteht Thomas Bayrle als riesiges Gewebe - und als solches konstruiert er auch seine Bilder wie hier das Werk "Weisshorn" (2012). Die Schirn in Frankfurt widmet dem Popkünstler derzeit eine große Ausstellung. Norbert Miguletz. Schirn Kunsthalle Frankfurt 2026

Aus zahllosen Einzelbildern kreiert Thomas Bayrle seine Superformen, blickt darin kritisch auf das Verhältnis von Individuum und Masse, bleibt trotzdem stets spielerisch. Die Schirn-Kunsthalle stellt sein unverwechselbares Werk nun in einer Schau vor

Lippenstifte, nichts als Lippenstifte. Aus zahllosen Stiften in knallroter Farbe hat Thomas Bayrle 2021 ein Porträt einer Frau zusammengesetzt. Es zeigt Kim Kardashian, eine der reichsten und bekanntesten Frauen der Welt, die mit Mode und Kosmetik viel Geld macht, zugleich in allen Medien präsent ist.







