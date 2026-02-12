Aus zahllosen Einzelbildern kreiert Thomas Bayrle seine Superformen, blickt darin kritisch auf das Verhältnis von Individuum und Masse, bleibt trotzdem stets spielerisch. Die Schirn-Kunsthalle stellt sein unverwechselbares Werk nun in einer Schau vor
Lippenstifte, nichts als Lippenstifte. Aus zahllosen Stiften in knallroter Farbe hat Thomas Bayrle 2021 ein Porträt einer Frau zusammengesetzt. Es zeigt Kim Kardashian, eine der reichsten und bekanntesten Frauen der Welt, die mit Mode und Kosmetik viel Geld macht, zugleich in allen Medien präsent ist.