T-Shirt-Contest zum Festival Wer verpasst Rock am Ring ein neues Design? Stefan Schalles 07.02.2026, 07:00 Uhr

i T-Shirts wie dieses haben Sammelcharakter und sind für waschechte Ringrocker ein Muss. Wer will, kann bei einem Wettbewerb in diesem Jahr nun sogar seine eigenen Designideen einreichen. Sascha Ditscher. picture alliance/dpa

Wer ihn gewinnt, wird Rock am Ring in diesem Jahr optisch entscheidend prägen: Das Festival hat einen Designwettbewerb für das offizielle Festival-T-Shirt ausgeschrieben. Was genau gesucht wird und worüber sich die Gewinner freuen dürfen.

Sie gehören zu Rock am Ring wie Regen oder Moshpit, sind omnipräsent zwischen Bühnen und Zeltplätzen, beliebt als modischer Ausdruck der Verbundenheit oder stolz getragenes Sammlerstück: Die offiziellen Festival-T-Shirts mit ihren bereits vielfach modifizierten Ringlogos – in der Standardausführung meist noch ergänzt um das Line-up der jeweiligen Ausgabe – wandern jedes Jahr tausendfach über die Tresen der diversen Merchandise-Stände.







