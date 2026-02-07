Wer ihn gewinnt, wird Rock am Ring in diesem Jahr optisch entscheidend prägen: Das Festival hat einen Designwettbewerb für das offizielle Festival-T-Shirt ausgeschrieben. Was genau gesucht wird und worüber sich die Gewinner freuen dürfen.
Lesezeit 3 Minuten
Sie gehören zu Rock am Ring wie Regen oder Moshpit, sind omnipräsent zwischen Bühnen und Zeltplätzen, beliebt als modischer Ausdruck der Verbundenheit oder stolz getragenes Sammlerstück: Die offiziellen Festival-T-Shirts mit ihren bereits vielfach modifizierten Ringlogos – in der Standardausführung meist noch ergänzt um das Line-up der jeweiligen Ausgabe – wandern jedes Jahr tausendfach über die Tresen der diversen Merchandise-Stände.