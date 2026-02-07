Der Weinabsatz bröckelt, die Kosten steigen. Die Aussicht, einen neuen Markt zu erschließen, scheint verlockend. Ein solcher könnte Indien sein, wenn das Freihandelsabkommen mit der EU in Kraft tritt. Doch der indische Markt hat seine Tücken.
In der europäischen Weinwirtschaft kriselt es. Das scheint das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien besonders attraktiv für die Branche zu machen. In dem Land mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern liege eine „bislang nicht erschlossene Zielgruppe für europäische Weinexporte“, frohlockt der Verband Deutscher Weinexporteure.