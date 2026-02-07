Absatzchance für RLP-Winzer
Abkommen mit Indien macht neue Tür für Weinexporte auf
Deutscher Weißwein erfreut sich gerade in China großer Beliebtheit. Schafft rheinland-pfälzischer Riesling auch den Sprung nach
Deutscher Weißwein erfreut sich gerade in China großer Beliebtheit. Schafft rheinland-pfälzischer Riesling auch den Sprung nach Indien?
Karl-Josef Hildenbrand. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Weinabsatz bröckelt, die Kosten steigen. Die Aussicht, einen neuen Markt zu erschließen, scheint verlockend. Ein solcher könnte Indien sein, wenn das Freihandelsabkommen mit der EU in Kraft tritt. Doch der indische Markt hat seine Tücken.

Lesezeit 3 Minuten
In der europäischen Weinwirtschaft kriselt es. Das scheint das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien besonders attraktiv für die Branche zu machen. In dem Land mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern liege eine „bislang nicht erschlossene Zielgruppe für europäische Weinexporte“, frohlockt der Verband Deutscher Weinexporteure.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten