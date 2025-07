Die zwölfjährige Luise aus Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) war am 11. März 2023 von zwei ihrer Freundinnen mit 74 Messerstichen getötet worden. Weil die Mädchen zur Tatzeit unter 14 Jahre alt waren (12 und 13), galten sie als noch strafunmündig: Strafrechtliche Sanktionen waren somit ausgeschlossen. Dieser schreckliche Fall hatte vor etwas mehr als zwei Jahren bundesweit für Bestürzung gesorgt – und ein massives Medienecho ausgelöst. Nun aber ist der Fall doch noch vor Gericht gelandet: Am Koblenzer Landgericht ist ein Zivilverfahren angelaufen.

Angehörige von Luise fordern dort unter anderem Schmerzensgeld sowie Bestattungskosten von den zwei Mädchen, die die Bluttat vor etwas mehr als zwei Jahren gestanden hatten: Es geht zusammengerechnet um rund 180.000 Euro. Das Zivilverfahren startete am Donnerstagnachmittag mit einer sogenannten Güteverhandlung. Es handelt sich dabei um ein gängiges Vorgehen. Das Prozedere hat das Ziel, dass es vorab schon zu einer einvernehmlichen Lösung kommt.

Tötung vorab geplant

Die Güteverhandlung scheiterte aber. Sodass um kurz nach 14 Uhr die öffentliche Hauptverhandlung begann. Im Saal wurden dann erschütternde Details genannt: Chats sollen belegen, dass die zwei Mädchen schon Tage vorher über eine Tötung von Luise geredet haben sollen.

Die Mädchen sollen Luise vorgegaukelt haben, dass es eine Überraschung für sie gebe. Sie sollen zunächst geplant haben, Luise zu fesseln und mit einem Kunststoffbeutel zu ersticken. Dieser Versuch soll aber gescheitert sein, weil Luise sich wehrte, wie es im Gericht hieß. Doch hatten die Täterinnen auch ein Messer mitgebracht. Damit sollen sie gemeinsam insgesamt 74-mal auf das Kind eingestochen haben. Im Landgericht war die Rede von Abwehrverletzungen und Verletzungen im Gesicht. Das Mädchen sei an Blutverlust und einem Pneumothorax gestorben. Luise war mit den Täterinnen befreundet, hieß es.

Wie lange musste Luise leiden?

Die Verhandlung wurde in Koblenz in Teilen digital durchgeführt: Die Prozessbeteiligten mussten nicht persönlich im Landgericht erscheinen. Während der digitalen Vernehmung der beiden beklagten Mädchen war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden.

Ein Streitpunkt in dem Verfahren betrifft die Leidenszeit Luises. Die Kläger sagen, dass Luise sehr lang gelitten habe. Die Kläger sind Luises Vater, Mutter und Schwester. Die Beklagten, also die Täterinnen, sehen das laut dem Richter anders. Sie sagen demnach, das geforderte Schmerzensgeld für Luise sei zu hoch angesetzt, denn es sei unklar, wie lange Luise gelitten habe, hieß es noch in öffentlicher Verhandlung. Ein langer Todeskampf werde bestritten. Zur Frage der Leidenszeit soll eine Sachverständige nun ein Gutachten erstellen. Tag eins des Zivilprozesses endete am Donnerstag genau um 15.31 Uhr. Man sei noch in der Beweisaufnahme, in absehbarer Zeit sei also noch nicht mit einem Urteil zu rechnen, hieß es.

Fundort gilt als Tatort

Luise stammt zwar aus Freudenberg (NRW), ihr Leichnam war aber hinter der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz gefunden worden. Da der Fundort der Leiche auch als Tatort gilt, waren die Koblenzer Polizei und die Koblenzer Staatsanwaltschaft damals für die Ermittlungen zuständig. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Polizei und der Staatsanwaltschaft war vor mehr als zwei Jahren von „mehreren Messerstichen“ die Rede. Später wurde bekannt – es waren 74. Die beiden Mädchen hatten die Tat gestanden.

Daniel Gehrke von der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hatte bei der Pressekonferenz 2023 den Fall Luise in Teilen chronologisch für die Presse nacherzählt. Am Ende sei es nach einer großen Suchaktion ein Hundeführer gewesen, der vermelden musste, dass soeben ein totes Mädchen in einer Böschung in der Nähe von Bahnhof Wildenburg auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Friesenhagen im Kreis Altenkirchen (Westerwald) gefunden worden sei. Es war Luise.

Mario Mannweiler von der Staatsanwaltschaft Koblenz gab vor zwei Jahren nur wenige Details zu den Täterinnen oder dem mutmaßlichen Motiv an die Presse. Er verwies unter anderem auf Jugendschutz und Persönlichkeitsrechte.

„Das war ein eiskalter Mord. Die Luise ist in die Falle gelockt worden mit dem Versprechen einer Überraschung. Und die Überraschung haben wir heute hier verhandelt.“

Der Anwalt der Kläger, Jochen Alfes

Die Pressesprecherin des Koblenzer Landgerichts, Eva Maria Kahn, hatte am Donnerstag in einem Statement gesagt, dass Eltern grundsätzlich nicht verpflichtet seien, die Schulden ihrer Kinder zu übernehmen. Im Zivilverfahren geht es um zwei Arten von Schmerzensgeld. Kahn: „Der eigene Schmerzensgeldanspruch einer getöteten Person – bezogen auf die vor dem Tod erlittenen Schmerzen – ist vererbbar und kann grundsätzlich von den jeweiligen Erben geltend gemacht werden.“ Doch auch Luises Eltern und ihre Schwester fordern Schmerzensgeld, zudem geht es unter anderem um Beerdigungskosten. Laut dem Richter halten die Kläger 50.000 Euro Schmerzensgeld für die getötete Zwölfjährige und je 30.000 Euro Schmerzensgeld für sie selbst für angemessen.

Der Anwalt der Kläger, Jochen Alfes, sagte abseits des Gerichts, dass es Luises Familie noch immer sehr schlecht gehe. Vater, Mutter und Schwester seien weiter in traumatologischer Behandlung. Alfes sagte, dass man von einer Leidenszeit Luises von 72 Minuten ausgehe. Denn die Polizei habe festgestellt, dass im Tatortbereich das Handy der Haupttäterin so lang eingeloggt gewesen sei. Dass keine Strafsanktion verhangen wurde, sei besonders schlimm für die Familie von Luise, so Alfes weiter. „Das war ein eiskalter Mord. Die Luise ist in die Falle gelockt worden mit dem Versprechen einer Überraschung. Und die Überraschung haben wir heute hier verhandelt“, sagte der Anwalt.