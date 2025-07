Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung: Dafür ist Dörte Schall seit einem Jahr in RLP zuständig. Wir trafen die Ministerin jetzt zum Interview – um Bilanz zu ziehen, aber auch, um vorauszublicken. In acht Monaten ist Landtagswahl.

Im Sommer gehen Politikerinnen und Politiker gern auf Tour – und schauen sich in ihrem Zuständigkeitsgebiet um. Dörte Schall hat ihre erste Sommerreise als Ministerin unter das Thema Digitalisierung gestellt. Sie informiert sich bei Firmen und Institutionen über den Stand der Transformation – wichtiger Teil ihres Ministeriums, das sich außerdem um Arbeit und Soziales kümmert. Vor einem Jahr wurde die SPD-Politikerin dort Nachfolgerin ihres Parteifreundes Alexander Schweitzer, als der Ministerpräsident wurde.

Zwischen zwei Stationen der Sommerreise war nun Zeit für einen Redaktionsbesuch bei unserer Zeitung. Im Interview spricht die 47-Jährige über ihr erstes Jahr als Ministerin, über Erreichtes und über weitere Ziele. Auch mit Blick auf die Landtagswahl im März 2026. Kann sie darüber hinaus Ministerin bleiben? Sie hofft und will es, ein Netz, in das sie sanft fallen würde, gebe es nicht: „Ich muss auf dem Seil bleiben“, sagt sie. Das Interview im Wortlaut:

Frau Schall, Sie sind jetzt seit einem Jahr Ministerin. Wie fällt Ihre persönliche Bilanz aus?

Ich bin froh, dass ich es gemacht habe vor einem Jahr, dass ich das Angebot des Ministerpräsidenten angenommen habe, nach Rheinland-Pfalz zurückzugehen. Gerade am Wochenende war ich in Mönchengladbach, also in meiner alten dienstlichen Heimat. Das war ein sehr schönes Zurückkommen, aber vor allem war für mich schön sichtbar, was ich dort alles abschließen konnte. Das war mir damals gar nicht so klar, aber jetzt, nach einem Jahr, habe ich Sachen gesehen, die ich noch auf den Weg gebracht habe und die jetzt ohne mein Zutun weitergelaufen sind. Damit bin ich sehr zufrieden. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich mein Sein in Rheinland-Pfalz, mein Ankommen hier. Das ist mir genauso leichtgefallen, wie ich gehofft habe – das Zurückkommen, das Hineinkommen in die Strukturen; Menschen wieder zu treffen, auch Firmen und Gesellschaften. Das hat funktioniert, und nach einem Jahr bin ich jetzt auch in allen Themen drin, kann sagen, was die Baustellen sind, die im nächsten Dreivierteljahr noch auf uns zukommen – und natürlich auch die Baustellen, die danach kommen werden.

Welche Baustellen sind das?

Gerade im Bereich Digitalisierung können wir ganz viele Sachen benennen, bei denen wir sagen können: Das haben wir erreicht. Wir haben gerade einen Preis bekommen für die beste Umsetzung von Leistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) aller Länder. Das heißt nicht, dass wir alle OZG-Leistungen umgesetzt haben und dass jeder Bürger direkt merkt, dass es digitaler geworden ist in den Verwaltungen. Nicht alle Dinge sind unbedingt spürbar, auch nicht in den Verwaltungen. Beim Thema Mobilfunk und Glasfaser haben wir 95 Prozent Netzabdeckung – das nutzt mir aber auch nichts, wenn ich gerade in einem schönen Seitental der Mosel bin und mein Handy nicht updaten kann. Diese letzten fünf Prozent sind immer schwieriger als die ersten fünf Prozent. Wir nehmen uns aber natürlich vor, das in den nächsten Jahren zu erreichen. Deshalb haben wir zum Beispiel auch die Mobilfunk-Messwoche im vergangenen Jahr initiiert und in diesem Jahr wiederholt – damit wir wirklich wissen, wo die Lücken sind und nicht mehr nur Vermutungen anstellen.

Sprechen wir noch einmal über das Thema digitale Verwaltung. Da klaffen nach unserer Beobachtung Anspruch und Wirklichkeit oft noch sehr weit auseinander. Digitalisierung heißt bei vielen Ämtern immer noch: PDF ausdrucken, ausfüllen, hinschicken. Aus Ihrer Perspektive: Wo stehen wir da in Rheinland-Pfalz – von der untersten Ebene bis ganz nach oben?

Wenn wir auf die sogenannten Fokusleistungen nach dem OZG schauen, also auf die Leistungen, die man als Bürger am häufigsten oder am notwendigsten braucht, haben wir mehr als 40 Prozent umgesetzt. Da sind wir besser als andere Länder. Die Messlatte ist da aber trotzdem hoch, und wir wollen 100 Prozent umsetzen. Wir merken allerdings, dass dieser Fortschritt an vielen Stellen für die Bürger nicht spürbar ist. Wenn ich jetzt ins Bürgeramt komme und für einen Ausweis ein digitales Foto mache, merke ich sofort, dass sich etwas verändert hat. Bei anderen Vorgängen bekomme ich das aber möglicherweise gar nicht mit – da haben sich die dahinter liegenden Prozesse innerhalb der Verwaltung verändert, weil beispielsweise Systeme zusammengeführt wurden und die Bearbeitung dadurch für die Mitarbeiter leichter geworden ist.

Wir haben vor 20 Jahren einmal einen Artikel über die damals unmittelbar bevorstehende Möglichkeit verfasst, das Kfz digital zuzulassen. Diesen Artikel könnten wir morgen nahezu unverändert noch einmal veröffentlichen.

Die Kfz-Zulassung funktioniert eigentlich ziemlich gut.

Nicht im Kreis Bad Kreuznach, um ein Beispiel zu nennen.

Ich habe selbst meine Erfahrungen mit der Kfz-Ummeldung gesammelt, in meinem Kreis hat es jetzt auch noch nicht funktioniert. Es hängt davon ab, wie man es priorisiert, aber auch, wie man es schafft, Ressourcen einzusetzen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wir deshalb in Rheinland-Pfalz schon so weit sind, weil wir als Land die Kommunen dabei sehr viel beraten.

Würde es vielleicht leichter gehen, wenn wir nicht so furchtbar viele Kommunen hätten? Sie waren lange in NRW tätig, das Land hat eine ganz andere Kommunalstruktur – wesentlich weniger kleinteilig.

Na ja, auch in Mecklenburg-Vorpommern sind sie nicht weiter als wir – daran liegt es nicht. Einerseits ist die Struktur bei uns natürlich ein bisschen kleinteiliger, andererseits haben wir auch den Vorteil, dass wir sehr viele Best-Practice-Beispiele hervorbringen. Wir haben viele Modellkommunen, die mit gutem Beispiel und sehr ambitioniert vorangehen. Die Best-Practice-Beispiele müssen dann von den anderen auch so angenommen werden. Die Kommunen haben natürlich aber auch richtig viel Arbeit, hierbei spielt beispielsweise der Fachkräftemangel eine Rolle.

Manchmal ist es auch ein Haltungsproblem, mit dem der Vater Staat seinen Bürgern begegnet. Wenn man beispielsweise einen Erbschein beantragen muss: Was man da an Daten beizubringen hat – man merkt, das ist ein reiner Dressurakt. Digitalisierung ist nicht nur ein Stück Software, sondern eben auch eine Frage der Haltung, wie man sich da hineinbegibt. Und die stammt oft noch aus Bismarcks Zeiten.

Das Wichtigste bei der Digitalisierung sind eben die Vorschritte, also etwa die Registermodernisierung, damit wir alles beisammenhaben. Das ist in Deutschland schwieriger als in anderen Ländern, weil wir die föderale Struktur und die kommunale Hoheit haben. Das fanden wir in den vergangenen 80 Jahren auch gut, dass es eben kein Zentralregister gibt, sondern dass die Daten in jeder Kommune liegen und wie beispielsweise überall ein Bürgeramt haben – und man nicht nach Frankfurt oder sonst wohin fahren muss, um etwas zu beantragen. Jetzt stellen wir das um und zentralisieren – und ja, das ist auch eine Haltungsfrage, die wir angehen. Was wir vor der Digitalisierung machen müssen ist die Prozessoptimierung. Es gibt Abläufe, die sich in einzelnen Kommunen eingeschlichen haben. Nach dem Motto: „Das haben wir immer schon so gemacht.“ Das hat vielleicht mal ein Finanzcontroller oder ein Bürgermeister eingeführt – und dann wird das tradiert. Da muss man jetzt schauen: Was steht eigentlich im Gesetz? Wenn man die Prozesse nicht ordentlich optimiert, kann eine Digitalisierung dazu führen, dass Abläufe noch komplizierter werden als vorher. Es gibt ja Bereiche, in denen es wirklich gut funktioniert, etwa beim Thema Steuer…

…das wundert uns nicht im Geringsten.

Ja, ein unbeliebtes Thema, ich weiß. Aber das funktioniert tatsächlich einfacher, als wenn Sie bei uns zum Beispiel einen Schwerbehindertenausweis beantragen wollen. Da wird zum Teil deutlich umständlicher und komplizierter geprüft, als es bei der Finanzverwaltung der Fall ist. Auch das ist ja eine Frage: Wie tief muss ich prüfen?

Wenn Sie von Prozessoptimierung sprechen, sind wir Ihre Fans. Aber welche Zugriffsmöglichkeiten haben Sie überhaupt auf der Landesebene?

Das können wir tatsächlich nur über das Thema Best Practice machen. Wir haben natürlich gesetzliche Grundlagen, die wir vereinfachen können, auch dass wir die Prüfprozesse noch mal anschauen. Man kann zum Beispiel Bauämtern sagen, dass man beim digitalen Bauantrag auch alles gleichzeitig prüfen kann, dann wird es ja auch schneller – nicht weniger arbeitsreich für die Behörde, aber eben flotter für den Bürger. Solche Prozesse zeigen wir auf, wir haben verschiedene Veranstaltungsformate, bei denen wir das dann auch den Kommunen vorstellen. Und das funktioniert auch tatsächlich. Allerdings bei denen, die wollen.

Ja, das wäre auch unsere Sorge…

Alle Kommunen haben Fachkräftemangel. Aber alle Kommunen haben auch Stadträte, die wiedergewählt werden wollen. Und deshalb auch an Bürgerfreundlichkeit interessiert sind.

Sie sind nicht nur Digitalministerin, sondern auch für das große Feld Arbeit zuständig. Wir leben in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Das merkt man nicht nur auf der Seite der Arbeitgeber, sondern auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Welche Eindrücke haben Sie da mitgenommen?

Wir haben einen mehrfach gelagerten Druck auf die Arbeitswelt. Da ist zum einen das Thema Wirtschaftsflaute, jetzt im dritten Jahr. Aufträge bleiben aus. Das hat globale Komponenten, die wir nicht kompensieren können. Wir kommen nicht raus aus diesem Loch. Das führt im Moment dazu, dass gerade die Unternehmen, die sehr innovativ unterwegs waren in den vergangenen Jahren, die sich beispielsweise umgestellt haben beim Thema Grüner Stahl oder beim Thema Energieeffizienz, am härtesten getroffen sind. Das ist sehr problematisch, denn diese Innovationskraft brauchen wir ja, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Das ist unsere wichtigste Ressource. Wir versuchen es, aber es ist im Moment schwierig. Im Arbeitsministerium haben wir die Beschäftigten im Blick, gerade beim Thema Weiterbildung. Bei der Transformation können wir auch Unternehmen beraten, wie sie sich mit innovativen Projekten neu aufstellen können. Wir müssen es schaffen, unsere Standorte zu schützen. Denn Arbeitsplätze, die verschwinden, werden schwer wieder herstellbar sein in der Zukunft. Wir können gegen die anderen Länder dieser Erde nur bestehen, wenn wir die besseren Fachkräfte haben, die besser ausgebildeten Menschen und auch die weiter qualifizierten Leute. Weiterbildung ist ein wichtiger Schlüssel, gerade im IT-Bereich. Da müssen wir die Unternehmen weiter unterstützen.

Welche Möglichkeiten haben Sie da als Ministerium?

Rheinland-Pfalz gestaltet mit seiner gezielten Arbeitsmarktpolitik und unterstützt komplementär zum Bund Arbeitgeber und Arbeitnehmer über Förderprogramme. Zum Beispiel über den Europäischen Sozialfonds. Diese ESF-Mittel geben wir in zweistelliger Millionenhöhe an Unternehmen weiter. Da geht es um Weiterbildung, Qualifikation, innovative Berufsweiterentwicklung, Technologieberatung… Das wird sicher in den nächsten Jahren noch viel schneller gehen müssen.

Sie sind Sozialdemokratin, sie waren lange Gewerkschaftssekretärin. Sehen Sie, dass diese multiplen Krisen den Druck auf Arbeitnehmer erhöhen, dass es an Rechte, Geld, Stellen geht in Rheinland-Pfalz?

Ja, Druck ist spürbar, vor allem bei all jenen, die nicht in ganz gesicherten Arbeitsverhältnissen stehen. Aber auch bei sicheren Arbeitsplätzen wird abgebaut. Das ist ja auch eine Krux, dass wir auf der einen Seite Fachkräftemangel haben und nicht genug Auszubildende gefunden werden, während wir auf der anderen Seite sehen, dass Menschen nach Hause geschickt werden. Von daher ist der Druck auf jeden Einzelnen sichtbar. Das kenne ich so noch aus den 90er-Jahren, in der Generation meiner Eltern. Auch damals hatten viele Menschen Angst um ihren Job, auch Hochqualifizierte, die bei guten Firmen gearbeitet haben.

Und dann 20 Jahre so gut wie gar nicht.

Das würde ich so nicht sehen. Nehmen Sie mal die Abwrackprämie. Die wurde 2009 eingeführt, unter anderem weil die ganze Kunststoff- und Chemie-Industrie brachlag. Das war auch das erste Mal, als Kurzarbeit flächendeckend zum Thema wurde. Es gab immer Krisen. Und jetzt haben wir eine Krise, gegen die wir keine wirksame Maßnahme finden. Da war zuerst die Energiekrise, jetzt haben wir wieder das Thema USA, bei dem wir nicht wissen, was der Präsident als nächstes tut und welche Auswirkungen das auf die Arbeitsplätze bei uns haben könnte.

Wie passt in eine solche Welt mit einer Wirtschaft, die unter Druck steht, eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns?

Ich bin auch Sozialministerin. Und wenn wir sehen, wie sich das Thema Unterstützungsleistungen für Menschen, die arbeiten, aber nicht von ihrer Arbeit leben können, entwickelt, dann ist der Mindestlohn eine gute Möglichkeit, das zu verbessern. Gerade auch, was das Thema Altersarmut angeht, also zu niedrige Renten. Die Vorstellung, dass man von seiner Arbeit seine Familie nicht ernähren kann, finde ich sehr bedrückend.

Das ändert aber nichts an dem Umstand, dass bei den Unternehmen die Kosten nach oben gehen. Der Mindestlohn bewegt sich nicht im luftleeren Raum und trifft an vielen Stellen Unternehmen, die sowieso schon unter Druck stehen.

Gleichzeitig höre ich häufiger von Unternehmen, dass sie für einfache Tätigkeiten keine Mitarbeiter mehr finden. Wenn wir dann nach den Arbeitsbedingungen fragen und hören, dass nicht ausreichend gut gezahlt wird, wundert mich das wiederum auch nicht. Wenn ich gute Löhne bezahle, bekomme ich auch gute Mitarbeiter.

Wie stehen Sie denn zu Aussagen Ihres Genossen Matthias Miersch, der sagt, dass er die Höhe des Mindestlohns nötigenfalls per Gesetz regeln möchte, wenn die Mindestlohnkommission nicht das beschließt, was ihm passt. Sie als Gewerkschafterin dürften eine andere Vorstellung von Tarifökonomie haben.

Die Kommission ist ja auch keine Tarifautonomie im eigentlichen Sinne. Tatsächlich glaube ich, dass man das Konstrukt, nach dem der Mindestlohn berechnet wird, noch mal angehen muss. Die vergangenen drei Jahre haben gezeigt, dass es so nicht funktioniert. Man muss es sich anschauen und entscheiden: Möchten wir das gesetzlich machen, nach einem Netto-Durchschnittswert oder doch festgelegt durch eine Kommission.

Wofür wären Sie denn?

Wenn ich eine Kommission habe, dann muss ich mich auch an die Absprachen halten. Oder ich mache es wie bei der Rente und nehme einen bewerteten Durchschnittswert von allen Einkommen.

Stichwort Rente. Der erste, der uns als Gesellschaft angelogen hat, war Norbert Blüm mit seinem berühmten Satz „Die Rente ist sicher“. Das geht nun nicht mehr lange gut. Die Zahlen liegen alle auf dem Tisch, die Menschen, um die es geht, sind alle schon geboren. Als Politiker hätten wir Angst vor diesen Zahlen.

Ich möchte zunächst Folgendes aufbrechen: Man kann Altersarmut nicht nur anhand von Renten berechnen. Die Rente ist nur eine Zahl, Eigentum beispielsweise fließt nicht ein. Das soll nicht negieren, dass es viele Menschen gibt, die nur die Rente als Einkommen haben und deshalb altersarm sind. Aber wir haben hier immer eine Verzerrung des Bildes. Bei Frauen gibt es noch den sich jetzt langsam ausschleichenden Effekt, dass es viele gibt, die gar keine Rente bekommen, weil sie sich ausbezahlen ließen, als sie geheiratet haben. Wir haben auch nach wie vor das Gefälle durch ungleiche Steuergruppen mit oft langfristig negativen Folgen, wiederum vor allem für Frauen. Im Ergebnis haben wir viele Rentner, die sich sehr viel leisten können. Und genau so viele, die sich nichts leisten können.

Wie stehen Sie zu dem Vorschlag von Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD), die Beamten mit in die Rentenversicherung zu nehmen?

Ich glaube, die Auflösung der Pensionen würde Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Wie man da den Cut machen wollte – das kann ich mir im Moment nur ganz schwer vorstellen. Die Rechnung muss ja beidseitig erfolgen. Und was der Staat dann an Zahlung in die Rentenversicherung leisten müsste, was er derzeit nur an Rückstellungen für die Pensionen vorhält – das muss man erst mal durchrechnen, ob sich das gesamtwirtschaftlich rechnet.

Es gibt neben der Rente mindestens ein zweites großes sozialpolitisches Versprechen, das gebrochen wurde: das der Kinderbetreuung. Viele Menschen, Männer wie Frauen, bleiben zu Hause, weil man es anders schlicht nicht hinbekommt.

Ich halte Kinderbetreuung aus vielerlei Gründen für eine sehr sinnvolle Sache. Ich habe in meiner früheren Tätigkeit ziemlich viele Kitas gebaut. Ich glaube, es ist auch für die Kinder besser, wenn sie mit anderen Kindern aufwachsen. Ich halte es in weiten Teilen auch für sinnvoll, dass wir pädagogische Fachkräfte haben, die die Kinder unterstützen. Das spricht nicht gegen alle Eltern, auf gar keinen Fall, aber wer eine qualifizierte Ausbildung hat, kann sich noch mal anders der Bildung widmen. Rheinland-Pfalz war im Bereich der Kinderbetreuung unter den ersten Ländern, die das Versprechen gegeben haben, dass jedes Kind einen Betreuungsplatz erhält. Ich finde dieses Versprechen, das inzwischen zum Rechtsanspruch geworden ist, immer noch sehr wichtig. Es ist unabdingbar, dass es möglich ist, wenn Eltern es wollen, ihr Kind betreuen zu lassen.

Sie sind nun seit einem Jahr auch Mitglied dieser Landesregierung, der „guten Ampel“, wie Alexander Schweitzer sie kürzlich in einem Interview nannte. Wie erleben Sie das?

Ich fange mal in meinem Haus an. Dort habe ich den Einstieg als sehr wohltuend empfunden. Der Willen von allen im Ministerium Beschäftigten, einen guten Übergang zu ermöglichen, ist immer noch spürbar. Die Haltung war und ist: Wir haben unsere Themen, die wollen wir weiter bearbeiten, durchaus mit Änderungen, mit Akzenten, die ich setzen konnte – alle wollten, dass das Haus ohne Bruch weiterarbeitet. Das hat sehr gut funktioniert. Auch in der Staatskanzlei gibt es eine Kontinuität. Ich sehe aber, dass man zusammenarbeitet. Und das ist auch mit den anderen Häusern so. Ich habe mich mit allen zum Kaffee getroffen und alle Ministerkolleginnen und -kollegen kennengelernt. Heute habe ich zu allen einen sehr guten Kontakt, man kann sich jederzeit kurz anrufen. Natürlich gibt es immer mal wieder Fragen, bei denen wir auseinanderliegen, aber wir haben sehr gute Absprachen unter allen Häusern bei Themen, die die anderen Häuser berühren. Sehr wichtig beim Übergang war für mich Staatssekretär Denis Alt, der mit mir in das Haus gewechselt ist und der mich bei der Einführung in die Landesregierung, bei der Wiederherstellung der alten Kontakte, am intensivsten begleitet hat.

Ist das aus Ihrer Sicht das Erfolgsgeheimnis dieser Regierung – dass man miteinander spricht?

Möglicherweise.

Nichtsdestotrotz: In weniger als einem Jahr ist Landtagswahl. Die Umfragen sehen für Ihre Partei nicht sehr gut aus. Haben Sie eigentlich eine Rückkehrklausel bei der Stadtverwaltung Mönchengladbach?

Nein. Ich habe kein Netz. Ich muss auf dem Seil bleiben.

