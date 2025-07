Hohe Pflegekosten in RLP: Was das Land tun könnte

Die Beiträge zur Pflegeversicherung sind im Januar erneut gestiegen. 3,6 Prozent (bei Kinderlosen sind es 4,2 Prozent) gehen vom Bruttolohn ab, um die Ausgaben für Pflegebedürftige zu finanzieren. Gleichzeitig müssen diese immer mehr aus eigener Tasche für einen Heimplatz bezahlen. Experten warnen: Die Belastung für Pflegebedürftige sei unzumutbar.

Mit Stand vom 1. Juli waren demnach durchschnittlich 3051 Euro zu überweisen, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) ergab. In dieser Summe ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt nur einen Teil der Kosten. Für Bewohnerinnen und Bewohner im Heim kommen noch Zahlungen für Unterkunft und Verpflegung, Investitionen in den Einrichtungen und Ausbildungskosten hinzu.

Ausbildungs- und Investitionskosten sind ein Faktor

Die Berechnungen des Ersatzkassenverbandes zur Eigenbeteiligung von monatlich 3051 Euro bezieht sich auf das erste Aufenthaltsjahr in einem Heim in in Rheinland-Pfalz. Das sei ein Plus von 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Gründe dafür seien steigende Personal- und Lebenshaltungskosten. Die Höhe des Eigenanteils richtet sich nach der Dauer des Heimaufenthaltes an. Die Pflegekassen entlasten die Pflegebedürftigen im ersten Jahr im Heim bei den Pflegekosten um 15 Prozent, im zweiten um 30 Prozent, im dritten um 50 Prozent. Ab dem vierten Jahr sind es 75 Prozent. Die durchschnittliche Verweildauer von Pflegebedürftigen in Heimen liegt bei zwei Jahren. Das bedeutet, die meisten Heimbewohner profitieren nicht von der höheren Entlastung durch die Pflegekassen.

Den Heimbewohnern seien die Belastungen in dieser Größenordnung nicht mehr zuzumuten, sagt der vdek-Landeschef Martin Schneider. „Um das schnell zu ändern, müssen die Länder ihre Verpflichtungen bei Investitionen und der Ausbildung des Personals erfüllen“, so Schneider. Die Eigenbeteiligung, die Heimbewohner zahlen müssen, enthält neben den Pflegekosten und den Kosten für Unterkunft und Verpflegung die sogenannten Investitionskosten und die Ausbildungskosten für Pflegekräfte. Um diese Kosten zu übernehmen, sind laut dem Verband der Ersatzkassen die Bundesländer in der Pflicht. Aber: „Die Länder entziehen sich seit Jahren der finanziellen Verantwortung“, kritisiert Schneider.

Entlastung um rund 500 Euro möglich

Allein durch die Übernahme der Investitionskosten könnten die Pflegeheimbewohner in Rheinland-Pfalz monatlich um rund 500 Euro entlastet werden. „Die Übernahme der Ausbildungskosten durch das Land brächte eine weitere Entlastung um bis zu 102 Euro im ersten Aufenthaltsjahr”, so der vdek-Landeschef.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sagte im April, es gebe kein „größeres sozialpolitisches Thema als die Pflege“. Bislang gab es allerdings von der Landesregierung kein Signal, die Pflegeheimbewohner durch Übernahme der Investitions- und Ausbildungskosten zu entlasten. Im Gegenteil: Sozialministerin Dörte Schall (SPD) lehnt es ab, dass sich das Land an den Investionskosten beteiligt, sagte sie dem SWR. Man fördere die Ausbildung von Gesundheitsberufen finanziell – und man wolle die stationäre Pflege nicht einseitig finanziell bevorzugen.

Seit Längerem wird über Zuschüsse durch die Länder diskutiert. Seit Juli verhandeln Bund und Länder über Reformen der Pflegeversicherung. Den Kassen droht ein Milliardendefizit. Um weiter Beitragserhöhungen zu verhindern, möchte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) stärkere Anreize zur privaten Vorsorge schaffen.

Der Präsident und rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, Bernd Meurer, hat die Landesregierung aufgefordert, bei der finanziellen Entlastung der Pflegebedürftigen zu handeln. „Wir haben keine Zeit für abgehobene Systemdebatten“, so Meurer. Die Menschen in RLP erwarteten Maßnahmen, die die pflegerische Versorgung wieder sichern. Dazu gehörten die Befreiung der Pflegeversicherung von systemfremden Kosten und die wirtschaftliche Absicherung der Pflegeeinrichtungen.

Pflegetag Rheinland-Pfalz bietet neue Impulse für Pflegeberufe

Der Pflegetag Rheinland-Pfalz findet am 4. Dezember zum siebten Mal in Mainz statt. Die zentrale Fachveranstaltung für Pflegeberufe im Land biete in der Rheingoldhalle ein Programm mit aktuellen Themen, prominenten Gästen und innovativen Impulsen, teilte die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Mainz mit. Bei der Veranstaltung würden zentrale Fragen des Berufsalltags von Pflegerinnen und Pflegern aufgegriffen und Einblicke in gesellschaftlich relevante Entwicklungen der Pflege gegeben.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt den Angaben zufolge auf dem Thema Berufsstolz. Junge Pflegeexpertinnen diskutierten mit Blick auf die Nachwuchsförderung darüber, wie Identität und Selbstbewusstsein in der Pflege gestärkt werden könnten. Auch der Erhalt der psychischen Gesundheit von Pflegekräften sei ein Thema des Pflegetags. Neu sei in diesem Jahr die „CareCon – Die Start-up-Lounge“. Junge Unternehmen präsentierten dort ihre Ideen für die Pflegebranche. Eine begleitende Fachausstellung biete die Gelegenheit zum Austausch und zum Kontakteknüpfen. Am Vorabend des Pflegetags werde der rheinland-pfälzische Pflegepreis in fünf Kategorien verliehen. epd