Bei jeder Klimakonferenz dabei Wie Klimaexperte aus Andernach die COP30 erlebte 23.11.2025, 16:03 Uhr

i Christoph Bals ist geschäftsführender Vorstand Politik bei Germanwatch. Der Andernacher war bei jeder Weltklimakonferenz dabei, auch bei der "COP" im brasilianischen Belém. Sie ging am Samstag zu Ende. Christoph Soeder/picture alliance/dpa

Der Andernacher Christoph Bals ist politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch. Bals war bei jeder der 30 Weltklimakonferenzen dabei. Wie die Klimagipfel sich verändert haben – und wie er die „COP“ in Brasilien erlebte.

Die 30. Weltklimakonferenz ist zu Ende. Zehntausende Teilnehmer haben die brasilianische Stadt Belém bereits verlassen oder sind im Begriff dies zu tun. Sonderlich zufrieden können sie die Rückreise nicht antreten, mit Blick auf den Klimaschutz wurden Minimalkompromisse erreicht.







