SPD kürt Alexander Schweitzer zum Spitzenkandidaten

Vier Monate vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl hat die SPD in Mainz offiziell ihren Spitzenkandidaten nominiert. Alexander Schweitzer erklärte, er habe „Bock“ auf den Wahlkampf. Wie die Sozialdemokraten die Bürger im Land erreichen wollen.
Lesezeit 2 Minuten
Die rheinland-pfälzische SPD hat am Samstag Alexander Schweitzer offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt. Der 52-Jährige erhielt auf dem Parteitag in Mainz 285 von 285 abgegebenen Stimmen – also eine Zustimmung von 100 Prozent.