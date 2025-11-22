100 Prozent Zustimmung
SPD kürt Alexander Schweitzer zum Spitzenkandidaten
Alexander Schweitzer (SPD) wurde beim SPD-Parteitag am Samstag in Mainz offiziell zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl am 22. März 2026 gewählt.
Andreas Arnold/dpa

Vier Monate vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl hat die SPD in Mainz offiziell ihren Spitzenkandidaten nominiert. Alexander Schweitzer erklärte, er habe „Bock“ auf den Wahlkampf. Wie die Sozialdemokraten die Bürger im Land erreichen wollen.

Lesezeit 2 Minuten
Die rheinland-pfälzische SPD hat am Samstag Alexander Schweitzer offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt. Der 52-Jährige erhielt auf dem Parteitag in Mainz 285 von 285 abgegebenen Stimmen – also eine Zustimmung von 100 Prozent.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten