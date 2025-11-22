100 Prozent Zustimmung SPD kürt Alexander Schweitzer zum Spitzenkandidaten 22.11.2025, 12:26 Uhr

i Alexander Schweitzer (SPD) wurde beim SPD-Parteitag am Samstag in Mainz offiziell zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl am 22. März 2026 gewählt. Andreas Arnold/dpa

Vier Monate vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl hat die SPD in Mainz offiziell ihren Spitzenkandidaten nominiert. Alexander Schweitzer erklärte, er habe „Bock“ auf den Wahlkampf. Wie die Sozialdemokraten die Bürger im Land erreichen wollen.

Die rheinland-pfälzische SPD hat am Samstag Alexander Schweitzer offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt. Der 52-Jährige erhielt auf dem Parteitag in Mainz 285 von 285 abgegebenen Stimmen – also eine Zustimmung von 100 Prozent.







